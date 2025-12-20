Nawrocki kritizuje Kyjev za nedostatok vďačnosti za doterajšiu podporu počas vojny

Vyhlásenie pripomenulo februárový incident vo Washingtone, keď americký viceprezident JD Vance obvinil Zelenského z neúcty a nevďačnosti za podporu USA.
Poľsko od februára 2022 prijalo viac než milión utečencov z Ukrajiny, patrí medzi hlavných dodávateľov zbraní pre Kyjev a je kľúčovou tranzitnou krajinou pre západnú vojenskú a humanitárnu pomoc.
„Poliaci cítia, že naše úsilie a mnohorozmerná pomoc Ukrajine od začiatku invázie neboli náležite ocenené ani pochopené,“ povedal poľský nacionalistický prezident. Dodal, že to Zelenskému tlmočil počas „pevného, úprimného, no veľmi zdvorilého rozhovoru“.
Zelenskyj reagoval uistením, že „Ukrajina bola a zostane Poľsku vďačná“, a dodal, že Ukrajina „bráni Európu“ pred Ruskom za cenu obrovských ľudských strát. „Rusko chce rozkol, chce zničiť silné spojenectvo našich národov. Nedovolíme im to,“ zdôraznil.Čítajte viac Analytik: Pôžička pre Ukrajinu je dobrá správa. Na východnom krídle NATO je však diera
Nawrocki je politickým spojencom najväčšej poľskej opozičnej strany, národnokonzervatívneho Práva a spravodlivosti. Jeho vzťahy s proeurópskou vládou premiéra Donalda Tuska sú napäté. V kampani pred prezidentskými voľbami tento rok na jar Nawrocki síce vyjadroval podporu Ukrajine brániacej sa ruskej invázii, pod heslom „Poľsko a Poliaci na prvom mieste" ale kritizoval napríklad pomoc poskytovanú ukrajinským vojnovým utečencom v Poľsku. Nawrocki patrí k stúpencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a dnes povedal, že šéf Bieleho domu „je jediným lídrom na svete, ktorý je pripravený prinútiť (ruského prezidenta) Vladimira Putina, ktorý nedodržiava dohody, aby podpísal mier".Čítajte viac Nawrocki verzus Orbán? Ich vzťahy kalí Rusko a prístup k Trumpovi, ale...
Nawrocki dlhodobo žiada pokrok v otázke masakier približne 100‑tisíc Poliakov ukrajinskými nacionalistami vo Volyni (historická oblasť na dnešnej severozápadnej Ukrajine) v rokoch 1943 – 1945, ktoré označuje za genocídu. Varšava obviňuje Ukrajinu aj z pomalého postupu pri exhumáciách obetí. Zelenskyj vo štvrtok naznačil ochotu posunúť sa v tejto téme vpred. „Poľská strana chce proces urýchliť, ukrajinská je pripravená urobiť krok. Nie sú to len slová, ale konkrétne opatrenia,“ uviedol. Nawrocki označil jeho vyjadrenia za dôvod na „optimizmus“. Po stretnutí na platforme X napísal, že ide o „nový začiatok“ vo vzťahoch s Ukrajinou. „Zlá správa pre Putina,“ dodal.
Poľskí analytici podľa agentúry Reuters upozorňujú, že pre Zelenského je dôležité, aby si vybudoval dobré vzťahy s Nawrockým vzhľadom na to, že medzi Poliakmi rastie skepsa ohľadom poskytovania pomoci Ukrajine. Varšava pritom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 patrí medzi najpevnejších spojencov Kyjeva. Wojciech Przybylski, šéf nadácie Res Publica, povedal, že dobrý vzťah s Nawrockým, ktorému sa pred voľbami dostalo podpory od Trumpa, by pre Zelenského mohol mať veľkú hodnotu. „Zelenskyj potrebuje spojencov a kruhy, ktorí majú nejaké väzby na Donalda Trumpa," povedal Przybylski.Čítajte viac Expert: Koniec Starlinku pre Kyjev? Poľský prezident Nawrocki využíva Ukrajincov na boj s Tuskovou vládou
Prezidenti spolu rokovali o možnom odovzdaní bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Tieto stroje sovietskej výroby sa poľské letectvo v najbližšom čase chystá vyradiť a šesť až osem by ich mohla získať Ukrajina, ktorá by za to Poľsku poskytla svoje protidronové technológie. „Usilujeme sa o symetrické partnerstvo," povedal Nawrocki. Otázka protidronovej obrany pre Poľsko nabrala naliehavosť po tom, ako v septembri do jeho vzdušného priestoru prenikla asi dvadsiatka ruských bezpilotných lietadiel.
Zelenskyj sa stretol tiež s Tuskom, ktorý Ukrajinu označil za spojenca Varšavy a pripomenul poľskú podporu krajine brániacej sa ruskej agresii. Štát aj Poliaci podľa neho vyvinuli obrovské úsilie v záujme nezávislej Ukrajiny a nezávislého Poľska. Poliaci a Ukrajinci by podľa premiéra mali voči sebe prejavovať maximálne porozumenie a trpezlivosť. „Niekedy máme v Poľsku dojem, že nie všetci Ukrajinci oceňujú naše snahy," povedal Tusk a dodal, že Ukrajinci niekedy majú pocit, že „nálady v Poľsku sa stali menej proukrajinskými."
Ukrajinský prezident sa stretol tiež so zástupcami Sejmu, teda dolnej komory poľského parlamentu, a Senátu. Maršálek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty podľa PAP uviedol, že Zelenskému počas rokovaní ponúkol logistickú a právnu pomoc Poľska pri organizácii budúcich prezidentských a parlamentných volieb na Ukrajine. „V Poľsku sú v súčasnosti dva milióny Ukrajincov, v Európe a inde ďalších osem miliónov," povedal Czarzasty, podľa ktorého prezident ponuku pomoci prijal a vznikne relevantná špeciálna pracovná skupina.