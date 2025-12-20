Trump nevylúčil vojnu s Venezuelou, po ropnej blokáde stupňuje tlak na Caracas

„Nevylučujem to, nie,“ povedal Trump vo štvrtkovom telefonickom rozhovore. Odmietol však odpovedať, či sa usiluje o zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý tvrdí, že USA chcú zmenu režimu. „On presne vie, čo chcem. Vie to lepšie než ktokoľvek iný,“ dodal Trump.
Po tom, čo americké sily minulý týždeň zadržali ropný tanker plávajúci z Venezuely, americký prezident uviedol, že USA budú v takomto konaní pokračovať. V posledných mesiacoch zároveň výrazne posilnil americkú vojenskú prítomnosť v Karibiku, čo vyvolalo otázky o jeho konečných zámeroch.
Trump opakovane obviňuje Madura z vedenia „narkoteroristického kartelu“. Americké jednotky od septembra uskutočnili viacero útokov na údajné pašerácke plavidlá, pri ktorých zahynulo viac než 100 ľudí. Prezident zároveň už týždne avizuje, že čoskoro začne proti pašerákom drog aj pozemné údery.
Tento týždeň však presunul pozornosť na venezuelskú ropu. Caracas obvinil z „krádeže americkej ropy“, narážajúc na znárodnenie venezuelské ropného priemyslu v roku 1976. „Zobrali nám všetky energetické práva, zobrali nám všetku ropu, nie tak dávno – a chceme ju späť,“ vyhlásil Trump.
Venezuela už roky obchádza americké sankcie na ropu a predáva ju za zníženú cenu na čiernom trhu – predovšetkým Číne, píše AFP. Podľa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) má údajne Venezuela väčšie zásoby ropy ako ktorákoľvek iná krajina.