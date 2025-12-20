Pravda Správy Svet Trump nevylúčil vojnu s Venezuelou, po ropnej blokáde stupňuje tlak na Caracas

Trump nevylúčil vojnu s Venezuelou, po ropnej blokáde stupňuje tlak na Caracas

Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre NBC News pripustil možnosť vojenského konfliktu s Venezuelou. Vyhlásenie prišlo po tom, čo Washington zvýšil tlak na Caracas zavedením blokády sankcionovaných ropných tankerov.

20.12.2025 08:56
Tlak na Venezuelu. Americkí mariňáci sa vyloďujú v Karibiku
Americkí mariňáci vykladajú 9. decembra 2025 nákladné autá a ťažkú ​​techniku ​​z vojenských lodí v prístave v Karibiku v čase, keď Spojené štáty pokračujú v navyšovaní svojich síl v regióne. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

„Nevylučujem to, nie,“ povedal Trump vo štvrtkovom telefonickom rozhovore. Odmietol však odpovedať, či sa usiluje o zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý tvrdí, že USA chcú zmenu režimu. „On presne vie, čo chcem. Vie to lepšie než ktokoľvek iný,“ dodal Trump.

Po tom, čo americké sily minulý týždeň zadržali ropný tanker plávajúci z Venezuely, americký prezident uviedol, že USA budú v takomto konaní pokračovať. V posledných mesiacoch zároveň výrazne posilnil americkú vojenskú prítomnosť v Karibiku, čo vyvolalo otázky o jeho konečných zámeroch.

Trump opakovane obviňuje Madura z vedenia „narkoteroristického kartelu“. Americké jednotky od septembra uskutočnili viacero útokov na údajné pašerácke plavidlá, pri ktorých zahynulo viac než 100 ľudí. Prezident zároveň už týždne avizuje, že čoskoro začne proti pašerákom drog aj pozemné údery.

Napätie medzi USA a Venezuelou rastie, no dopady neostávajú len v Latinskej Amerike. Odborník na región Martin Rey v relácii PRAVDA VO SVETE vysvetľuje, prečo môže konflikt ovplyvniť ceny ropy či bezpečnostné záujmy Európy a prečo sa samotný režim Nicolása Madura môže zosypať skôr zvnútra než pod tlakom Washingtonu.

Tento týždeň však presunul pozornosť na venezuelskú ropu. Caracas obvinil z „krádeže americkej ropy“, narážajúc na znárodnenie venezuelské ropného priemyslu v roku 1976. „Zobrali nám všetky energetické práva, zobrali nám všetku ropu, nie tak dávno – a chceme ju späť,“ vyhlásil Trump.

Venezuela už roky obchádza americké sankcie na ropu a predáva ju za zníženú cenu na čiernom trhu – predovšetkým Číne, píše AFP. Podľa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) má údajne Venezuela väčšie zásoby ropy ako ktorákoľvek iná krajina.

