Pojme až dvanásť veľkých rakiet s plochou dráhou letu na jeden boj. Rusi získali dva strategické bombardéry Tu-160M

Ruským leteckým silám ​​boli dodané dva strategické bombardéry Tu-160M, oznámil tento týždeň minister obrany Andrej Belousov. Štátne médiá túto informáciu potvrdili, ale nespresnili, či ide o nové alebo modernizované lietadlá.

20.12.2025 09:00
Tu-160M, bombardér
Tu-160M ​​je najnovším hlboko modernizovaným variantom sovietskeho nadzvukového ťažkého bombardéra Tu-160 „Blackjack“. Niekoľko týchto strojov poškodila ukrajinská záškodnícka akcia „Pavučina“ hlboko v ruskom vnútrozemí.
Na tlačovej konferencii pre zahraničných vojenských atašé vo štvrtok náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov uviedol, že skutočný podiel moderných zbraní v rámci strategických jadrových síl dosahuje 92 percent, vrátane spomínaných bombardérov.

Prvý úder svojho druhu: Ukrajinci Putinovi na Sibíri zničili bombardéry za miliardy dolárov
Video
Ukrajinská tajná služba podnikla operáciu s cieľom zničiť bombardéry v ruskom tyle. Na základni Belaja sú rozmiestnené bombardéry Tu-95 a Tu-22, ktoré ruská používa na raketové útoky proti Ukrajine. Zasiahnutých bolo viac ako 40 lietadiel a Rusko vznikla škoda cez dve miliardy dolárov. Archívne video. / Zdroj: X/OsinTechnical

„Tento rok sa k strategickým jadrovým silám námorníctva pripojila nová jadrová ponorka projektu Borej-A Knieža Požarsky. Dodávky modernizovaných strategických raketových lietadiel Tu-160M ​​strategickým jadrovým silám pokračovali. Lietadlá Tu-160 a Tu-95MS, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, sa modernizujú a vybavujú výkonnejšími motormi a novým palubným vybavením a rozširuje sa aj sortiment zbraní odpaľovaných zo vzduchu,“ povedal.

Tento krok zdôrazňuje snahu Moskvy zachovať a podľa možnosti obnoviť schopnosť diaľkového úderu ako ústredný prvok svojho jadrového aj konvenčného odstrašovania.

Tu-160M ​​je najnovším hlboko modernizovaným variantom sovietskeho nadzvukového ťažkého bombardéra Tu-160 „Blackjack". Niekoľko týchto strojov poškodila ukrajinská záškodnícka akcia „Pavučina" hlboko v ruskom vnútrozemí.

Ako včeličky z úľa. Takto vylietavali drony, ktoré Rusom zničili lietadlá za 7 miliárd dolárov
Video
Pri akcii Pavučina, ktorá vstúpi do histórie vojenskej taktiky ako bezprecedentná, Ukrajinci ukryli drony do drevených striech kontajnerov, ktoré boli diaľkovo otvorené. Podľa SBU vznikla Rusku škoda cez sedem miliárd dolárov, zlikvidovaných bolo 34 percent ruských strategických bombardérov. Archívne video. / Zdroj: X/Mash/Maria Avdeeva

Dve dodané lietadlá tvoria súčasť širšieho programu modernizácie flotily Tu-160 a čiastočného obnovenia výroby v Kazaňskom leteckom závode, ktorý sa začal v polovici roku 2010.

Ich hlavná výzbroj je umiestnená v dvoch vnútorných priestoroch s rotačnými odpaľovacími zariadeniami. Táto konfigurácia zvyčajne pojme až dvanásť veľkých rakiet s plochou dráhou letu na jeden boj. Podľa hodnotenia z otvorených zdrojov je celková vnútorná kapacitu zbraní v rozmedzí 40 – 45 ton v závislosti od konfigurácie.

