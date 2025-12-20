Na tlačovej konferencii pre zahraničných vojenských atašé vo štvrtok náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov uviedol, že skutočný podiel moderných zbraní v rámci strategických jadrových síl dosahuje 92 percent, vrátane spomínaných bombardérov.
„Tento rok sa k strategickým jadrovým silám námorníctva pripojila nová jadrová ponorka projektu Borej-A Knieža Požarsky. Dodávky modernizovaných strategických raketových lietadiel Tu-160M strategickým jadrovým silám pokračovali. Lietadlá Tu-160 a Tu-95MS, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, sa modernizujú a vybavujú výkonnejšími motormi a novým palubným vybavením a rozširuje sa aj sortiment zbraní odpaľovaných zo vzduchu,“ povedal.
Tento krok zdôrazňuje snahu Moskvy zachovať a podľa možnosti obnoviť schopnosť diaľkového úderu ako ústredný prvok svojho jadrového aj konvenčného odstrašovania.
Tu-160M je najnovším hlboko modernizovaným variantom sovietskeho nadzvukového ťažkého bombardéra Tu-160 „Blackjack“. Niekoľko týchto strojov poškodila ukrajinská záškodnícka akcia „Pavučina“ hlboko v ruskom vnútrozemí.
Dve dodané lietadlá tvoria súčasť širšieho programu modernizácie flotily Tu-160 a čiastočného obnovenia výroby v Kazaňskom leteckom závode, ktorý sa začal v polovici roku 2010.
Ich hlavná výzbroj je umiestnená v dvoch vnútorných priestoroch s rotačnými odpaľovacími zariadeniami. Táto konfigurácia zvyčajne pojme až dvanásť veľkých rakiet s plochou dráhou letu na jeden boj. Podľa hodnotenia z otvorených zdrojov je celková vnútorná kapacitu zbraní v rozmedzí 40 – 45 ton v závislosti od konfigurácie.