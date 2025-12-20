Pravda Správy Svet USA tvrdo útočia na IS v Sýrii v odvete za zabitie troch Američanov, uviedol Trump

Spojené štáty začali v Sýrii údery na pozície teroristickej skupiny Islamský štát. Oznámil to v piatok americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o tvrdú odvetu za útok z minulého týždňa, pri ktorom zahynuli traja Američania. Sýria zároveň posilní vlastné operácie proti IS, uviedlo podľa agentúry Reuters sýrske ministerstvo zahraničia.

20.12.2025 09:30
Americké a jordánske sily útočia na ciele ISIS v Sýrii
„Vykonávame veľmi tvrdé údery na bašty ISIS v Sýrii, krvavom regióne, ktorý má mnoho problémov, ale ktorý má žiarivú budúcnosť, ak sa podarí ISIS odstrániť,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti s použitím jednej zo skratiek pre IS. Rozsah úderov ani počet prípadných obetí zatiaľ nie je známy.

Útočník podozrivý zo sympatií k IS pred týždňom strieľal na americko-sýrsky vojenský konvoj v Palmýre, v dôsledku čoho zahynuli dvaja americkí vojaci a americký civilný tlmočník. Ďalší traja americkí a traja sýrski vojaci pri útoku utrpeli zranenia. Spojenecké bezpečnostné zložky strelca zabili.

K útoku došlo necelý mesiac po tom, čo Sýria oznámila, že podpísala dohodu o politickej spolupráci s koalíciou vedenou USA proti IS. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v tom istom čase navštívil Biely dom.

Koalícia vedená USA, často za účasti sýrskych bezpečnostných síl, v posledných mesiacoch vykonáva v Sýrii letecké údery aj pozemné operácie zamerané na členov IS. Sýria tiež počas celoštátnej kampane minulý mesiac zatkla vyše 70 osôb obvinených z napojenia na túto skupinu.

Spojené štáty majú rozmiestnených vojakov v severovýchodnej Sýrii v rámci boja proti IS, ktorý v rokoch 2014 až 2019 ovládal rozsiahle územia Sýrie a Iraku s asi desiatimi miliónmi obyvateľmi. Aj po územnej porážke však má v oboch krajinách dodnes bunky, ktoré tam útočia.

Pred rokom padol v Sýrii režim dlhoročného autoritárskeho prezidenta Bašára Asada, keď povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) začali proti vládnym vojskám prekvapivú a rýchlu ofenzívu. Novým prezidentom sa stal vodca povstalcov Šara, ktorý sa krajinu snaží otvoriť svetu a zbližuje sa aj so Západom.

