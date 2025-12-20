USA tvrdo útočia na IS v Sýrii v odvete za zabitie troch Američanov, uviedol Trump

„Vykonávame veľmi tvrdé údery na bašty ISIS v Sýrii, krvavom regióne, ktorý má mnoho problémov, ale ktorý má žiarivú budúcnosť, ak sa podarí ISIS odstrániť,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti s použitím jednej zo skratiek pre IS. Rozsah úderov ani počet prípadných obetí zatiaľ nie je známy.
Útočník podozrivý zo sympatií k IS pred týždňom strieľal na americko-sýrsky vojenský konvoj v Palmýre, v dôsledku čoho zahynuli dvaja americkí vojaci a americký civilný tlmočník. Ďalší traja americkí a traja sýrski vojaci pri útoku utrpeli zranenia. Spojenecké bezpečnostné zložky strelca zabili.
K útoku došlo necelý mesiac po tom, čo Sýria oznámila, že podpísala dohodu o politickej spolupráci s koalíciou vedenou USA proti IS. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v tom istom čase navštívil Biely dom.
Koalícia vedená USA, často za účasti sýrskych bezpečnostných síl, v posledných mesiacoch vykonáva v Sýrii letecké údery aj pozemné operácie zamerané na členov IS. Sýria tiež počas celoštátnej kampane minulý mesiac zatkla vyše 70 osôb obvinených z napojenia na túto skupinu.
Spojené štáty majú rozmiestnených vojakov v severovýchodnej Sýrii v rámci boja proti IS, ktorý v rokoch 2014 až 2019 ovládal rozsiahle územia Sýrie a Iraku s asi desiatimi miliónmi obyvateľmi. Aj po územnej porážke však má v oboch krajinách dodnes bunky, ktoré tam útočia.
Pred rokom padol v Sýrii režim dlhoročného autoritárskeho prezidenta Bašára Asada, keď povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) začali proti vládnym vojskám prekvapivú a rýchlu ofenzívu. Novým prezidentom sa stal vodca povstalcov Šara, ktorý sa krajinu snaží otvoriť svetu a zbližuje sa aj so Západom.