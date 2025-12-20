Pravda Správy Svet Krvavá vojna gangov v Berlíne. Zločinecké klany súperia o vplyv a územie

Krvavá vojna gangov v Berlíne. Zločinecké klany súperia o vplyv a územie

Prestrelky, krvavé bitky, útoky nožom. V Berlíne zúri bitka gangov o nadvládu v jednotlivých štvrtiach, drogové trasy a preberanie zón vplyvu.

20.12.2025 09:55
Situácia v nemeckej metropole sa podobá Chicagu 20. rokov, keď mafiánsky boss Al Capone viedol s ďalšími gangmi v meste vojnu o územie, píše web denníka Bild.

„Organizované klany sa stále viac stretávajú medzi sebou. Ide o veľa peňazí. Hranice padli. A rozhodne to nie je koniec krvavých bojov, ktoré zažijeme," uviedol šéf nemeckej polície Rainer Wendt.

Polícia eviduje k 24. októbru vyše 400 prestreliek, čo je viac ako za celý minulý rok. Pritom najnovšie prípady zatiaľ nie sú v štatistike zahrnuté.

Vlani bolo zaregistrovaných 851 trestných činov súvisiacich s klanmi. Je to obchodovanie s drogami, peniaze, vplyv, vydieranie. Podľa polície ide o vymedzovanie územia.

Medzi najvplyvnejšie klany v Berlíne patrí rodina Abou-Chaker pôvodom z Libanonu, ktorá má 300 členov. Klan Remmo má viac ako tisíc členov po celom Nemecku. Niektorí členovia boli obvinení z lúpeže, vydierania a vraždy. Ich najvýznamnejším zločinom bola lúpež historického pokladu z klenotnice Grünes Gewölbe (Zelená klenba), ktorá sa odohrala v novembri 2019. Ani dvadsaťšesť mesiacov od vlámania sa nenašiel jediný ulúpený skvost.

Arabsko-kurdský klan Al-Zein má viac ako 3000 členov po celom Nemecku. Členovia boli odsúdení za obchodovanie s drogami, výpalné, branie rukojemníkov a daňové úniky.

V Berlíne vyčíňa aj nebezpečný gang Ezgins. „V metropole je v súčasnosti väčšia skupina ľudí, ktorí sú ochotní použiť násilie, a prezentujú sa navonok ako uzavretá skupina s názvom Ezgins. Má byť oficiálne klasifikovaná ako odnož vysoko nebezpečnej tureckej skupiny Dalton. Členovia skupiny opakovane preukázali, že sú páchateľmi trestných činov siahajúcich od obchodovania so zbraňami a drogami, vydieraním až po trestné činy končiace smrťou,“ uviedol kriminálny úrad.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že práve Ezgins chce v hlavnom meste Nemecka prevziať moc.

