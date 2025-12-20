VIDEO: Muž, ktorý útočil na staniciach metra v Tchaj-peji, si útoky naplánoval

Polícia uviedla, že podozrivý najprv založil požiare na cestách, ktoré poškodili priľahlé vozidlá. Podľa dostupných informácií podpálil aj miesto, kde býval.
Muž neskôr odpálil dymové granáty v blízkosti dvoch východov z tchajpejskej hlavnej stanice a vyvolal paniku. Následne na neďalekej stanici Čung-šan začal napádať nožom náhodných okoloidúcich, pričom smrteľne zranil jednu osobu, uviedla polícia.
Po útoku sa podozrivý vrátil podzemnou chodbou do hotela, kde bol ubytovaný. Potom odpálil ďalšie dymové granáty a zabil ďalšiu osobu pred obchodným domom Eslite Spectrum Nanxi.
Podľa polície tiež smrteľne zranil jednu osobu na štvrtom poschodí obchodného domu. Pri útokoch zranil dovedna najmenej 11 osôb.
Muž, identifikovaný ako 27-ročný Čchang Wen, po ktorom úrady pátrali za vyhýbanie sa vojenskej službe, zrejme po útoku spáchal samovraždu, uviedol starosta mesta na brífingu v piatok večer a dodal, že muž podľa všetkého skočil z budovy obchodného domu.
Taiwanský prezident Laj Čching-te vyjadril v sobotu sústrasť rodinám obetí po tom, ako navštívil nemocnice s ranenými, a prisľúbil „úplné a dôkladné vyšetrenie“ celého prípadu.
Na Taiwane sú podobné násilné zločiny zriedkavé, napísala AFP s tým, že v roku 2014 verejnosť šokoval útok muža v tchajpejskom metre, kde dobodal štyroch ľudí. Páchateľa po odsúdení v roku 2016 popravili.