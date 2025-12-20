Pravda Správy Svet Mnohí mladí Američania sú pre armádu príliš hlúpi alebo príliš tuční, posťažoval sa šéf Pentagonu

Mnoho Američanov je priveľmi hlúpych alebo tučných na to, aby mohli slúžiť v armáde, myslí si minister obrany USA Pete Hegseth. Výrok predniesol na stretnutí armádnych náborárov v Pentagone. Napriek tomu ocenil, že armáde sa darí naberať potrebné množstvo ľudí.

20.12.2025 11:40
Stret amerického drona s ruskou stíhačkou
Video
Archívne video. Zábery zverejnilo americké letectvo s týmto textom: Dve ruské lietadlá Su-27 vykonali 14. marca 2023 nebezpečné a neprofesionálne manévrovanie blízko spravodajského pozorovacieho a prieskumného bezpilotného lietadla amerického letectva MQ-9 operujúceho v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom. Ruské lietadlo Su-27 vypustilo palivo na a udrelo do vrtule MQ-9, čo spôsobilo, že americké sily museli MQ-9 nechať spadnúť do medzinárodných vôd.

„Viem, že to nie je ľahké, pokiaľ ide o základné predpoklady pre nábor. Príliš veľa našich mladých ľudí je príliš tučných alebo príliš hlúpych. Nie hlúpych, to je zle. Viete, jednoducho ich poriadne nevzdelávame, alebo majú záznamy v trestnom registri, ADHD alebo všetky tie ďalšie veci,“ povedal Hegseth. Ten už v septembri zaviedol nové armádne testy fyzickej zdatnosti a pred armádnymi špičkami kritizoval „tlstých generálov“, pripomína web novinky.cz.

Šéf Pentagonu však teraz tiež povedal, že administratíve prezidenta Donalda Trumpa sa podarilo prudko zvýšiť počet regrútov, čo je podľa ministra známkou toho, že mladí Američania sa chcú pripojiť k „vojnovému subjektu, nie k woke inštitúcii“.

Opätovný nárast počtu regrútov však začal ešte pred Trumpovým návratom do úradu. Zatiaľ čo v roku 2022 americká armáda nesplnila svoje náborové ciele o zhruba 25 percent, na konci roka 2024 už všetky armádne zložky hlásili splnenie týchto cieľov. Vo štvrtok potom Pentagon oznámil, že armáda má teraz najvyšší počet nových regrútov za uplynulých 15 rokov.

„Pozorovatelia pripisujú túto zmenu mnohým faktorom, vrátane slabnúcej pandémie a návratu náborárov do školských areálov, a tiež programom, ktoré pomáhajú možným regrútom zlepšiť si výsledky testov a fyzickej zdatnosti, aby sa kvalifikovali do služby,“ poznamenal The Independent.

Tento týždeň Trump oznámil, že všetkým americkým vojakom nechá zaslať mimoriadny šek označený ako „vojnové dividendy“. Jeho hodnota je 1 776 dolárov, s odkazom na rok vyhlásenia nezávislosti USA.

