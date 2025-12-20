Ukrajinské drony zasiahli na Kryme dve ruské stíhačky. V Kaspickom mori zase ďalšiu ropnú plošinu a ruskú vojnovú loď

Hodnota zasiahnutých stíhačiek je 70 miliónov dolárov, pričom minimálne jedna z nich bola podľa vyjadrenia SBU zničená, informuje server Ukrajinska pravda. „Jedna zo stíhačiek bola na dráhe s plným bojovým nákladom a pripravená na útok. Tá bola zničená,“ uvádza sa vo vyjadrení SBU.
Ukrajinské drony poškodili aj kontrolnú vežu, čo môže podľa SBU skomplikovať organizáciu a kontrolu letov z letiska.
Na letisko Belbek zaútočila SBU už po druhý raz za dva dni. Vo štvrtok tam úspešne zničila vojenské vybavenie za stámilióny dolárov. Ide o dva radary Nebo-SVU, radar 92N6 zo systému S-400 Triumf SAM, systém protivzdušnej obrany Pancir-S2 a plne vybavenú stíhačku MiG-31.
„Útoky SBU na kľúčové vojenské letiská aj ničenie nepriateľských lietadiel a systémov protivzdušnej obrany na dočasne okupovanom Kryme významne znižujú vojenský potenciál v oblasti. Táto systematická práca bude pokračovať,“ uvádza ďalej SBU vo vyjadrení.
Ukrajinský generálny štáb tiež oznámil, že armáda v noci na piatok zasiahla ruskú vojenskú loď v Kaspickom mori, ktorá hliadkovala blízko ropnej a plynovej ťažobnej plošiny.
Ukrajincom sa podľa vyjadrenia zvláštnych síl podarilo dronmi zasiahnuť hliadkovaciu loď triedy Ochotnik Projekt 22460. Ide o moderné plavidlo, ktoré kombinuje vybavenie na námornú ochranu hraníc, hliadkové služby a námorné sledovanie, uvádza server Ukrajinska pravda.
Ukrajina v posledných dňoch v Kaspickom mori zaútočila na niekoľko ruských ťažobných plošín. Podľa Kyjeva je účelom útokov proti ruskej plynárenskej a ropnej infraštruktúre obmedziť príjmy Moskvy z predaja surovín, z ktorého financuje skoro štyri roky trvajúcu inváziu na Ukrajinu.