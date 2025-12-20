FOTO: Bill vo vírivke, Bill v lodičkách na plátne... V značne cenzurovaných Epsteinových spisoch je priveľa Clintona a podozrivo málo Trumpa

To, že sú tieto osobnosti v dokumentoch menované alebo sa objavujú na zverejnených fotografiách, neznamená, že sa dopustili protiprávneho konania, pripomína BBC. Mnohí ľudia, ktorých mená sa vyskytujú v spisoch týkajúcich sa Epsteina, akékoľvek protiprávne konanie popreli.
„Môžu zverejniť toľko rozmazaných fotografií starých viac ako 20 rokov, koľko chcú, ale tu nejde o Billa Clintona. Nikdy nešlo a nikdy nepôjde,“ napísal exprezidentov hovorca na sieti X. Dodal, že Clinton prerušil s Epsteinom kontakt ešte pred tým, ako vyšli najavo jeho zločiny.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Súčasný prezident USA Trump je na viacerých miestach v spisoch tiež spomínaný. Súdne dokumenty uvádzajú, že Epstein údajne predstavil Trumpovi 14-ročné dievča v jeho rezorte na Floride. Počas údajného stretnutia v 90. rokoch Epstein lakťom drgol do Trumpa a „žartovne sa ho spýtal" s odvolaním sa na dievča: „Táto je dobrá, však?", uvádza sa v dokumente. Polícia vo floridskom Palm Beach začala Epsteina vyšetrovať v roku 2005 po tom, čo toto dievča nahlásilo, že bolo v jeho sídle sexuálne zneužité. Obeť podala v roku 2020 žalobu proti Epsteinovej pozostalosti a jeho spoločníčke Ghislaine Maxwellovej. Proti Trumpovi nevzniesla žiadne obvinenia.
Andrew Windsor je na novozverejnenej fotografii zachytený, ako leží na lone piatich ľudí, ktorých tváre sú začiernené. Brat britského panovníka opakovane popiera akékoľvek protiprávne konanie v súvislosti s Epsteinom. Uviedol, že nikdy nebol svedkom ničoho podozrivého a sám Epsteina nikdy nepodozrieval. Kráľ Karol III. na jeseň Andrewa zbavil titulu princ a ďalších hodností a privilégií po mesiacoch tlaku verejnosti na kráľovský palác pre jeho väzby na Epsteina.
Po zverejnení spisov volali demokrati a republikáni a žiadali väčšiu transparentnosť zo strany ministerstva spravodlivosti. Mnoho voličov Trumpa je totiž presvedčených, že jeho administratíva zatajila Epsteinove väzby na mocné osobnosti a zamlčala podrobnosti okolo jeho smrti. Kritici ďalej tvrdia, že ministerstvo spravodlivosti porušilo zákon prijatý 19. novembra, ktorý ukladá povinnosť sprístupniť verejnosti všetky dokumenty k prípadu do 30 dní od jeho prijatia, čo sa nestalo.
V piatok zverejnené spisy obsahujú doteraz najširší výber celebrít figurujúcich v dokumentoch týkajúcich sa Epsteinovho prípadu. Nie je jasné, kde a kedy boli fotografie vyhotovené a ani v akom kontexte. Nie je tiež jasné, či bol Epstein spojený so všetkými týmito osobnosťami alebo či sa len zúčastnili na rovnakej spoločenskej akcii.
Jagger napríklad na novozverejnenej fotografii pózuje spoločne s Clintonom a neznámou ženou, ktorej tvár bola začiernená. Na ďalšej fotografii je zachytený Michael Jackson po boku samotného Epsteina.
Parlamentní demokrati už v uplynulých dňoch zverejnili niektoré fotografie z Epsteinovej pozostalosti. Vo štvrtok sprístupnili fotografie, na ktorých je napríklad český pas istej ženy, ktorej údaje sú začiernené, alebo slovenský diplomat a súčasný poradca premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Jeho spoločníčka Maxwellová si odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania.