Rusov už bolí Putinova vojna, štát z nich žmýka čoraz viac rubľov. Je to obor na hlinených nohách, tvrdí analytik Mesík

V akom stave sa nachádza ruská ekonomika takmer po štyroch rokoch vojny proti Ukrajine?
Vo fáze prudkého zhoršovania. Rezervy sú vyčerpané, príjmy z ropy padli na polovicu a o kríze už hovoria nielen ekonómovia v exile, ale aj priamo v Rusku. Dokonca na vážne problémy hospodárstva poukazujú i podaktorí poslanci a gubernátori, čo sú ľudia absolútne verní režimu. Nepomenúvajú však hlavnú príčinu, ktorou je bez pochybností vojna.
Môžete konkretizovať?
Napríklad člen Dumy Michail Deľjagin v televízii povedal, že reálna inflácia je zhruba trojnásobná v porovnaní s tým, čo uvádza ministerstvo financií, a ročne dosahuje 25 až 30 percent. Oficiálne je na úrovni 8,1 %. Onedlho to bude ešte horšie.
Prečo?
Od 1. januára 2026 sa zvyšujú napríklad poplatky za komunálne služby. V priebehu roku 2026 stúpnu náklady na bývanie, ako sú elektrina, vodné, stočné, údržba, o 20 až 30 %.
Vráťme sa ešte k odlišným tvrdeniam Deľjagina a rezortu financií. Neprestrelil poslanec?
Štatistiky sa dajú upraviť podľa vôle štátu. Výsledok závisí od toho, čo zaradíte do spotrebiteľského koša. Ak doň dáte produkty, ktoré výrazne nezdraželi, ale kupujú sa len málo, dosiahnete nižší rast inflácie. Ale aj oficiálny údaj 8,1% je vysoký, pretože Kremeľ plánoval v roku 2025 infláciu 4%. Poslanec Deľjagin nie je ale zďaleka jediný, kto začal hovoriť. Generálny riaditeľ významnej metalurgicko-strojárskej firmy v Čerepovci Vladimir Boglajev v rozhlasovom rozhovore uviedol, že výroba ocele v Rusku tento rok padla o 25%. Pád výroby ocele uprostred vojny? Dôvod je jednoduchý: v roku 2025 klesli o 40% investície v ruskom stavebníctve a to je najväčším „žrútom" ocele.
Ako to vyzerá s príjmami z predaja ropy, ktorá zohráva kľúčový význam v napĺňaní ruského štátneho rozpočtu?
Mizerne. Barel ruskej ropy Urals sa predáva za cenu pod 50 amerických dolárov (USD). Uznávaný expert na energetiku Michail Krutichin uvádza, že v novembri to bolo iba 38,3 USD za barel a v decembri dokonca 35 dolárov. Cena značky Brent je pritom okolo 60 dolárov. Polovica ruských ropných firiem sa už ocitla v strate, z predaja nedokážu pokryť ani náklady na ťažbu a dopravu ropy. Ničia ich nielen sankcie a nízke svetové ceny ropy, ale v posledných mesiacoch aj rastúce ukrajinské útoky na ruské rafinérie, ropné terminály, vrtné plošiny v Kaspickom mori a tankery. Ukrajinci ich volajú „kinetické sankcie". Sú rýchle a absolútne spoľahlivé!
Nie sú výsledky ukrajinských úderov zveličované?
Podľa satelitmi overených informácií bola doteraz zasiahnutá polovica zo 46 veľkých ruských rafinérií. Niektoré pritom Ukrajinci trafili opakovane. Odhaduje sa, že objem výroby ropných produktov klesol o 20 až 30 percent. Kto sleduje dianie v Rusku, mohol si na jeseň všimnúť veľké problémy s dodávkami benzínu a nafty na domácom trhu. Časť deficitu museli Rusi nahradiť dovozom z Bieloruska. Ďalšiu časť pokryli z vlastných zdrojov, ale môže sa im to vypomstiť.
O čo ide?
Rafinérie za Uralom, ktoré zatiaľ ešte Ukrajinci nemôžu zasiahnuť, fungujú nepretržite naplno. Aby pokryli nedostatok v európskej časti Ruska. Museli však prestať robiť plánované údržby, počas ktorých sa musí výroba pozastaviť. Rastie tak riziko väčšieho počtu havárií v budúcnosti.
Čo môže ruská vláda urobiť, aby pokryla výpadky príjmov z predaja ropy? Nepochybne sa to dá povedať tiež o plyne.
Prudko zvyšujú deficit rozpočtu, vo veľkom tlačia ničím nekryté ruble a čoraz viac ich žmýkajú z obyvateľov. Od Nového roku sa zvýši daň z pridanej hodnoty. Súčasne zvýšili dane z príjmov osôb aj firiem, pokuty, poplatky, clá, všetko. Žmýkajú malých podnikateľov a tí utekajú do sivej ekonomiky. Rusko vyčerpalo dlho akumulované financie na vojnu a pád cien i vývozu ropy ho ekonomicky doráža. Takmer po štyroch rokoch vojny bežní Rusi konečne začínajú platiť vojnu priamo zo svojich vreciek. Za 11 mesiacov roku 2025 veci došli tak ďaleko, že v Rusku o 10 % klesla spotreba toho najdôležitejšieho – alkoholu. Aspoň oficiálne, reálne asi pijú viac samohonky.
Rusko zrejme získa časť ukrajinského územia, buďme realisti. Po bojoch to tam však vyzerá ako spálená zem. Štát bude musieť do obnovy naliať bilióny rubľov…
Každá vojna sa raz skončí. Len nevieme, ako a kedy. Vojna Ruska proti Ukrajine a Európe prebieha na štyroch frontoch. Prvý je vojenský a Rusko v ňom prehráva: Otvorený útok na Ukrajinu trvá už skoro štyri roky. Z plánu obsadiť Kyjev za tri dni sa stalo jedenapolročné dobíjanie ruín mesta Pokrovsk, ktoré má dnes už iba 1¤500 obyvateľov. Druhý front je dezinformačná vojna. Jej výsledkom je aj pocit mnohých Slovákov, že Rusi vo vojne víťazia. V dezinformačnej vojne Rusi štyri roky idú nepretržite „od víťazstva k víťazstvu”, ale front si to nevšimol a posunul sa o 10–20 km. Tretí front je diplomatický: na ňom sa na Kremeľ usmialo šťastie v podobe Donalda Trumpa, pre ktorého je Putin „priateľ Vladimir” a Európska únia ten najväčší nepriateľ. Američania v 20. storočí zachránili Moskvu trikrát (počas hladomoru v rokoch 1921 – 1922, po skončení sovietsko-nemeckého spojenectva v rokoch 1941 – 1943 a po rozpade Sovietskeho zväzu) a teraz sa Trump usiluje stúpiť na tie isté hrable. Štvrtý a pravdepodobne rozhodujúci front vojny je ekonomický. Ako povedal klasik, na vojnu totiž treba tri veci: „Peniaze, peníze a peňeži." Priklonili ste sa k verzii, ktorá je u nás veľmi šírená, že Ukrajina príde o Rusmi okupované územia. Ja predpokladám opačný výsledok. Porážku Ruska vo vojne a jeho následný rozpad. Kľúčový problém prežitia Ruska totiž spočíva v dvoch zásadných veciach.
V čom?
V hlavnom zdroji ruskej ekonomiky a armády: vo vývoze ropy a plynu. A v demografickom kolapse Ruska. Príjmy Moskvy desaťročia stáli na predaji ropy a plynu do Európy, teda na najsolventnejší trh na svete. To sa skončilo. Niekdajší plynárenský gigant Gazprom stratil európske trhy a krachuje, Európa vybudovala nové plynovody aj terminály na dodávky skvapalneného plynu. Okolo celej Európy sú už tieto terminály. Do Rumunska, Bulharska, Moldavska a Ukrajiny sa už dá dovážať plyn zo stredoázijských krajín. Teraz Rusi stratili aj európske trhy s ropou. Späť na ne ich už nepustia.
Prečo?
Lukratívny európsky trh, ktorý desaťročia živil Rusko, obsadili už iní veľkí hráči – krajiny Perzského zálivu aj Američania. Kto raz vstúpi na bohatý trh v Európe, urobí všetko, aby ho už neopustil.
Vraveli ste, že bežní Rusi čoraz viac cítia dôsledky vojny. Ani v tomto prípade si neodpustím poznámku, či to nie je prehnané tvrdenie.
Aby sme nehovorili len o inflácii, likvidácii živnostníkov, prudko rastúcich dlhoch a zvyšovaní pokút, uvediem niekoľko príkladov. Jeden je prudké zrýchľovanie degradácie celej infraštruktúry. Rusi dlhodobo neinvestujú do údržby vodovodov, kanalizácií, elektrických sietí, do systémov centrálneho vykurovania, budov a celej komunálnej oblasti. Pozrime sa na najnovšiu pohromu: Angarsk. Mesto pri Bajkalskom jazere má toľko obyvateľov ako Košice. Po havárii dvoch kotlov v centrálnej kotolni zostalo 7. decembra v meste až 165-tisíc ľudí niekoľko dní a nocí bez tepla. Teploty cez deň tam v tom čase klesali na mínus 22 stupňov Celzia, v noci na mínus 28 stupňov. Je to ukážka toho, k čomu vedie dlhodobé zanedbávanie údržby. Počet takých havárií každý rok stúpa: od začiatku súčasnej vykurovacej sezóny už zaznamenali 123 veľkých technických havárií. Ruské mrazy totiž kladú na siete extrémne nároky. V Rusku dnes bežne praskajú vodovodné potrubia, z ktorých na uliciach strieka horúca voda. Dochádza k vážnym popáleninám ľudí. Inde zase trhá kanalizácie a vznikajú páchnuce fekálne fontány, potoky, jazerá. Nielen v „dierach”, ale aj v miliónových veľkomestách. Biednu údržbu výborne vidno aj v letectve.
Tiež s nepríjemnými následkami?
Deviateho decembra sa zrútilo obrovské vojenské dopravné lietadlo Antonov An-22. Posledné v Rusku. Tieto stroje sa vyrábali ešte v Sovietskom zväze na Ukrajine. Spadlo počas prvého letu po vykonaní údržby. Antonov sa rozpadol vo vzduchu a spadol, sedemčlenná posádka zahynula. O deň neskôr sa v Sudáne zrútil pri štarte Iliušin Il-76, iné ťažké štvormotorové dopravné lietadlo zo sovietskej éry. Bolo to lietadlo ruskej armády, ktoré do Sudánu dopravilo žoldnierov alebo zbrane. Rovnaký typ lietadla sa zrútil aj minulý rok pri Ivanove v Rusku. Zle to vyzerá aj v prípade ruských vesmírnych projektov.
Dôvod?
Technologický úpadok a strata klientov. Ešte pred desiatimi rokmi posielali Rusi do kozmu viac rakiet (27) ako Američania (20). Tento rok ich vzlietlo len 15, čo je pokles o 45 % za desať rokov. Američania ich, naopak, vyslali 194, skoro dvadsaťkrát viac ako v roku 2015. A Číňania 86. Kvalita je pritom úplne neporovnateľná, všetky ruské rakety sú len varianty rakety Sojuz vyvinutej pred viac ako polstoročím.
Dotknime sa obchodných vzťahov medzi Moskvou a Pekingom. Kto má výhodnejšie postavenie?
Rusko je dnes politický a ekonomický vazal Číny. Aj v exporte, aj v importe. Čínsky trh je posledný veľký trh, ktorý Rusom zostal. Číňania sú však tvrdí obchodníci. Veľmi dobre chápu, že Rusko buď predá ropu a plyn im, alebo nikomu. To im umožňuje diktovať ceny. A dovoz do Ruska? Skoro všetko v ruských obchodoch dnes pochádza z Číny. Od topánok po oblečenie, od bielej techniky po čiernu techniku, autá… 85¤% zahraničných áut na ruskom trhu je z Číny.
Po uvalení západných sankcií sa v Rusku hovorilo, že niečo zlé býva aj na niečo dobré. Zdôrazňovali, že by to mohlo znamenať impulz pre domácu výrobu – nahradiť vo vlastných fabrikách to, čo zo Západu začalo chýbať.
Ukázalo sa, že Rusi nedokážu konkurovať čínskym výrobkom ani cenou, ani kvalitou. Napríklad autá. Ruské automobilky sú vo voľnom páde: v roku 2012 vyrobili 2,2 milióna áut a v prvej polovici tohto roku vyrobili 330-tisíc kusov. Na porovnanie: na Slovensku sa tento rok vyrobí vyše 1,1 milióna áut. Predaj áut v Rusku padol za prvý polrok o 26¤%. V najväčšej ruskej automobilke AutoVAZ, ktorá zamestnáva 40-tisíc ľudí, zaviedli štvordňový pracovný týždeň, zamestnancom dávajú 80 percent platu. Padol dopyt, ľudia šetria na všetkom a úvery sú veľmi drahé. Úroková sadzba centrálnej banky bola v prvom polroku 21 percent, pod politickým tlakom ju znížili na 16,5 %, ale komerčné banky požičiavajú s úrokom vyše 20 %. Pre obyčajného človeka je to likvidačné. Aj pre firmy. Až 25¤% bankových pôžičiek tento rok už nedokázali splácať a stav sa zhoršuje z mesiaca na mesiac.
Ešte sa vráťme k dovozu čínskych automobilov na ruský trh.
Autá vyrábané v Číne zaplavujú Rusko. Číňania to nerobia tak, že by výrobu presunuli do Ruska, prácu dávajú vlastným doma. A ceny čínskych áut na ruskom trhu sú jedenapolnásobne až dvojnásobne vyššie ako v Číne. V konečnom dôsledku sa dá povedať, že vládcom v Pekingu vyhovuje ruská vojna proti Ukrajincom. Tá robí vážne problémy aj ruskému baníctvu.
O čo ide?
V Rusku existuje 179 firiem ťažiacich uhlie. Dve tretiny z nich sa nachádzajú v strate a okolo 50 je už ohrozených bankrotom. To znamená biedny osud tridsiatich ruských miest s 1,5 milióna obyvateľmi. Príčina? Čína obmedzila dovoz ruského uhlia, bola pritom pre Rusov najväčší vonkajší trh. Biznis s uhlím silne zasiahol aj rast cien na železnici.
Prečo Číňania dovážajú menej uhlia z Ruska?
V prvom rade chcú dať prácu svojim baníkom v čase, keď v rámci boja proti znečisťovaniu ovzdušia rušia spaľovanie uhlia v blízkosti čínskych veľkomiest. Aj Čína sa začala konečne usilovať o zníženie emisií skleníkových plynov. Prejavuje sa to výstavbou gigantických vodných, veterných aj solárnych elektrární. A poklesom spotreby uhlia.
Ukončime rozhovor otázkou súvisiacou s krvavou inváziou. Ukrajina sa pre vojnu vyľudňuje. Môže mať Rusko dôvod na škodoradosť?
To je tá druhá kľúčová téma, ktorá predurčuje konečný kolaps ruského impéria maskovaného pod menom „federácia“. Rusko vymiera už dlho, ale vojna jeho demografický kolaps výrazne urýchlila. Nielen na frontoch, kde Rusi denne zomierajú v obrovských počtoch a mladí muži sú zmrzačení tak, že nebudú schopní založiť si rodinu. Od vpádu na Ukrajinu vo februári 2022 odišlo z Ruska do cudziny okolo 2,5 milióna ľudí. Prevažne sú to mladí Rusi v produktívnom veku. Najmä vzdelaní, kvalifikovaní ľudia. Rusku chýbajú lekári, technici, vedci, ale napríklad aj 200-tisíc policajtov. Za veľké žoldy sa na zabíjanie Ukrajincov dala najať masa policajtov, napríklad pochôdzkarov, ktorí zarábajú mesačne priemerne 51-tisíc rubľov, v prepočte asi 540 eur. Vždy lepšie ako dôchodcovia – tí živoria mesačne zo 190 až 230 eur.
Keď to všetko zhrniete, čo poviete?
Rusko je v ekonomických a demografických troskách. Obor na hlinených nohách vstupuje do roku 2026 s perspektívou zrútenia. O tom, ako skoro sa zrúti, rozhodne to, kedy sa Ukrajina a Európa rozhodnú do jeho hlinených nôh poriadne udrieť.