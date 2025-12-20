Ruská ekonomika má problémy. Ale to Putina neprinúti skončiť vojnu

Ruská ekonomika podľa CNN bojuje okrem iného s nekontrolovanou infláciou a rastom rozpočtového deficitu, ktorý je dôsledkom rozsiahlych vojenských výdavkov a klesajúcich príjmov z predaja ropy a zemného plynu.
Marija Snegová z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS) sa však domnieva, že ekonomická situácia je pre Kremeľ zvládnuteľná. Rusko by tak podľa nej mohlo v nasledujúcich troch až piatich rokoch pokračovať vo vojne. Skupina exilových ruských ekonómov predpokladá, že vojna by mohla pokračovať ešte dlhšie, pretože schopnosť Kremľa bojovať nie je obmedzená ekonomickými faktormi, píše CNN.Čítajte viac Bude si musieť vybrať: delá alebo maslo. Kríza v ekonomike sa po prvý raz od začiatku vojny dostala medzi hlavné otázky Putinovi
Podľa Richarda Connollyho z britského kráľovského inštitútu ozbrojených síl (RUSI) západné sankcie zatiaľ nespôsobili ruskej ekonomike takú ujmu, aby to prinútilo Moskvu k zmene vojnových plánov. „Kým Rusko ťaží ropu a predáva ju za celkom rozumné ceny, budú mať dosť peňazí, aby to nejako zvládli,“ uviedol Connolly. „Nehovorím, že situácia je pre nich ružová, ale majú dostatok prostriedkov na to, aby Putin nemusel zohľadňovať ekonomiku, keď uvažuje o vojne,“ dodal.
Podľa Snegovej história ukazuje, že pravdepodobnosť súhlasu Ruska s pre neho nevýhodným mierovým usporiadaním je vyššia, ak krajina zažíva hospodárske problémy, ako tomu bolo na konci prvej svetovej vojny a sovietskej vojny v Afganistane. Súčasná ekonomická situácia však k tomu má stále ďaleko a bude ešte potrebný oveľa výraznejší tlak na ruskú ekonomiku a oveľa viac času, ak sa tak stane, uviedla Snegová.Čítajte viac Analytik: Pôžička pre Ukrajinu je dobrá správa. Na východnom krídle NATO je však diera
Podľa Snegovej sa už však vyčerpal ekonomický rast vyvolaný vzostupom vojenských výdavkov a Kremeľ teraz musí presúvať bremeno vojny na ruskú spoločnosť, a to v podobe zvyšovania daní. Rusi sa navyše stretávajú s rastom cien, najmä pri tovaroch z dovozu, píše CNN. Na rozdiel od západných krajín však vysoká inflácia nevyvoláva veľkú sociálnu nespokojnosť, upozorňuje Snegová. Poukazuje v tejto súvislosti na vplyv vládnej propagandy a represií.Čítajte viac Putin opäť burcoval Rusov k plodeniu detí. Novinár ho v priamom prenose konfrontoval s nepríjemnou otázkou