Americká pobrežná stráž zadržala pri pobreží Venezuely ďalšie plavidlo

Presné miesto operácie, ktorú vedie americká pobrežná stráž a stále pokračuje, zdroje neuviedli.
Jeden zo zdrojov pre NBC News povedal, že americká armáda poskytuje podporu vrtuľníkmi, ktoré vysadili príslušníkov pobrežnej stráže a monitorujú situáciu.
Americké ministerstvo obrany i pobrežná stráž sa pre Reuters k operácii odmietli vyjadriť a odkázali na Biely dom, ktorý bezprostredne nereagoval. Nevyjadrilo sa ani venezuelské ministerstvo ropného priemyslu a ani štátna ropná spoločnosť PDVSA.
Už 10. decembra USA zaistili v Karibskom mori ropný tanker Skipper, na ktorý americké ministerstvo financií uvalilo v roku 2022 sankcie za to, že bol údajne súčasťou tzv. tieňovej flotily plavidiel nelegálne prepravujúcich ropu. Do tejto prepravy boli zapojené iránske revolučné gardy a militantné hnutie Hizballáh.Čítajte viac Trump nevylúčil vojnu s Venezuelou, po ropnej blokáde stupňuje tlak na Caracas
O týždeň neskôr Trump nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú. Po tomto kroku prudko klesol vývoz venezuelskej ropy, keďže naložené lode zostávajú vo venezuelských vodách, aby neriskovali zaistenie.Čítajte viac Zachráni Lukašenko prezidenta, ktorého Trump nenávidí? Kamarátovi z Venezuely otvára dvere do Bieloruska
Trump od začiatku septembra výrazne zvýšil tlak na vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého obviňuje z podpory obchodu s drogami. USA v posledných týždňoch presunuli do Karibiku k pobrežiu Venezuely svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové plavidlá a bombardéry s dlhým doletom.
Maduro tvrdí, že Trump ho chce pod zámienkou boja proti drogám zosadiť a získať kontrolu nad ropnými rezervami Venezuely. Najväčším odberateľom venezuelskej ropy je Čína.