Americké tajné služby: Putin stále chce celú Ukrajinu aj časť Európy, ktorú kontrolovalo sovietske impérium

Tieto správy predstavujú úplne odlišný obraz od toho, ktorý vykreslil americký prezident Donald Trump a jeho mieroví vyjednávači pre Ukrajinu, ktorí tvrdili, že Putin chce ukončiť konflikt, uvádza Reuters. Najnovšia správa pochádza z konca septembra, povedal jeden zo zdrojov.
Tieto spravodajské informácie podľa Reuters vyvracajú slová ruského lídra, ktorý popiera, že predstavuje hrozbu pre Európu. Zistenia USA sú konzistentné od Putinovej rozsiahlej invázie v roku 2022. Podľa zdrojov sa do značnej miery zhodujú s názormi európskych lídrov a špionážnych agentúr, že si želá celú Ukrajinu a územia bývalých štátov sovietskeho bloku vrátane členov aliancie NATO.
„Spravodajské informácie vždy hovorili, že Putin chce viac,“ povedal Mike Quigley, demokratický člen spravodajského výboru Snemovne reprezentantov, v rozhovore pre agentúru Reuters. "Európania sú o tom presvedčení. Poliaci sú o tom absolútne presvedčení. Pobaltské krajiny si myslia, že sú na rade prvé.“
Rusko kontroluje približne 20 % územia Ukrajiny vrátane väčšiny Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré tvoria priemyselné srdce Donbasu, častí Záporožskej a Chersonskej oblasti a Krym, strategicky dôležitý čiernomorský polostrov, pripomína Reuters.
Putin tvrdí, že Krym a všetky štyri oblasti patria Rusku. Trump vyvíja tlak na Kyjev, aby stiahol svoje sily z malej časti Donecka, ktorú kontroluje, ako súčasť navrhovanej mierovej dohody, uviedli dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Túto požiadavku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a väčšina Ukrajincov odmietajú.
„Prezidentský tím dosiahol obrovský pokrok, pokiaľ ide o ukončenie vojny,“ a Trump vyhlásil, že mierová dohoda „je bližšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal predstaviteľ Bieleho domu bez toho, aby sa vyjadril k správam spravodajských služieb. Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej služby, CIA a ruské veľvyslanectvo bezprostredne nereagovali na žiadosti o komentár, uviedla agentúra Reuters.