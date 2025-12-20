Pravda Správy Svet Americké tajné služby: Putin stále chce celú Ukrajinu aj časť Európy, ktorú kontrolovalo sovietske impérium

Správy amerických tajných služieb naďalej varujú, že ruský prezident Vladimir Putin má v úmysle obsadiť celú Ukrajinu a získať späť časti Európy, ktoré patrili bývalému sovietskemu impériu, uviedlo šesť zdrojov blízkych americkým tajným službám, a to aj napriek tomu, že vyjednávači sa snažia o ukončenie vojny, po ktorej by Rusku zostalo oveľa menej územia, napísala agentúra Reuters.

20.12.2025 23:50
Tieto správy predstavujú úplne odlišný obraz od toho, ktorý vykreslil americký prezident Donald Trump a jeho mieroví vyjednávači pre Ukrajinu, ktorí tvrdili, že Putin chce ukončiť konflikt, uvádza Reuters. Najnovšia správa pochádza z konca septembra, povedal jeden zo zdrojov.

Tieto spravodajské informácie podľa Reuters vyvracajú slová ruského lídra, ktorý popiera, že predstavuje hrozbu pre Európu. Zistenia USA sú konzistentné od Putinovej rozsiahlej invázie v roku 2022. Podľa zdrojov sa do značnej miery zhodujú s názormi európskych lídrov a špionážnych agentúr, že si želá celú Ukrajinu a územia bývalých štátov sovietskeho bloku vrátane členov aliancie NATO.

„Spravodajské informácie vždy hovorili, že Putin chce viac,“ povedal Mike Quigley, demokratický člen spravodajského výboru Snemovne reprezentantov, v rozhovore pre agentúru Reuters. "Európania sú o tom presvedčení. Poliaci sú o tom absolútne presvedčení. Pobaltské krajiny si myslia, že sú na rade prvé.“

Rusko kontroluje približne 20 % územia Ukrajiny vrátane väčšiny Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré tvoria priemyselné srdce Donbasu, častí Záporožskej a Chersonskej oblasti a Krym, strategicky dôležitý čiernomorský polostrov, pripomína Reuters.

Putin tvrdí, že Krym a všetky štyri oblasti patria Rusku. Trump vyvíja tlak na Kyjev, aby stiahol svoje sily z malej časti Donecka, ktorú kontroluje, ako súčasť navrhovanej mierovej dohody, uviedli dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Túto požiadavku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a väčšina Ukrajincov odmietajú.

„Prezidentský tím dosiahol obrovský pokrok, pokiaľ ide o ukončenie vojny,“ a Trump vyhlásil, že mierová dohoda „je bližšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal predstaviteľ Bieleho domu bez toho, aby sa vyjadril k správam spravodajských služieb. Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej služby, CIA a ruské veľvyslanectvo bezprostredne nereagovali na žiadosti o komentár, uviedla agentúra Reuters.

