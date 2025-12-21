ONLINE: Putin je pripravený rokovať s Macronom. Zelenskyj by na rokovaní USA - Ukrajina - Rusko privítal aj Európanov

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 397 dní
Pre Rusko je vojna na Ukrajine ako test. Ak zvíťazí, krajiny ako Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Litva či Estónsko budú zavislé od Putina. V rozhovore pre Pravdu to uviedol nemecký odborník na obranu, poslanec Spolkového snemu za Kresťanskodemokratickú úniu (CDU) Roderich Kiesewetter (62). Nemecko je podľa neho majstrom v neposkytovaní pomoci Ukrajine – dodáva príliš málo a príliš neskoro.
6:05 Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený na rokovania s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom, ak bude obojstranná vôľa. Podľa agentúr Reuters a AFP to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Macron podľa agentúry AFP v piatok počas summitu Európskej únie povedal, že bude opäť užitočné s Putinom hovoriť.
„Ak bude spoločná politická vôľa, potom to môže byť vnímané len pozitívne,“ citovala Peskova ruská agentúra RIA Novosti. Veľká väčšina európskych lídrov sa od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 akýmkoľvek rokovaniam s Putinom vyhýba.
Macron však v piatok po nočnom rokovaní o využití zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine uviedol, že by dialóg s ruským vodcom mohol byť užitočný. Sú tu totiž ľudia, ktorí s ním hovoria, povedal Macron v narážke na amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednávací tím. Ak k tomu Európa nebude ochotná, bude mať všetko iba sprostredkovane, čo nie je optimálne, uviedol Macron.
„Takže si myslím, že my Európania a Ukrajinci, máme záujem nájsť rámec pre zodpovedajúcu formu obnovenia tejto diskusie,“ citovala Macronove piatkové slová AFP.
Američania podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby sa priamych rokovaní v Miami o možnom konci ruskej vojny na Ukrajine zúčastnili zástupcovia Spojených štátov, Ukrajiny i Ruska. Informuje o tom agentúra AFP.
„Ak to dobre chápem, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ povedal Zelenskyj. Poznamenal, že by na rokovaní mohli byť prítomní aj zástupcovia európskych krajín a že „by bolo logické mať takúto spoločnú schôdzku… po tom, ako nám budú jasné výsledky stretnutia, ktoré sa už konalo“.
Neskôr podľa agentúry Reuters uviedol, že Ukrajina bude návrh a trojstrannú schôdzku podporovať, ak povedie k ďalším výmenám väzňov a otvorí cestu k stretnutiu prezidentov. Zároveň ale vyjadril pochybnosť, či stretnutie troch strán prinesie niečo nové.
AFP potom priniesla ďalšie vyjadrenia ukrajinského prezidenta, v ktorom apeluje na USA, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko, a vyjadruje presvedčenie, že iba Spojené štáty sú schopné presvedčiť Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine.
Putin sa v lete zišiel priamo s Trumpom, opakovane hovoril aj s jeho splnomocnencom Stevom Witkoffom. Z európskych politikov s ním v poslednom čase rokovali iba maďarský premiér Viktor Orbán či jeho slovenský kolega Robert Fico, ktorí k nemu majú z celej EÚ najústretovejšie postoje.
Trump sa snaží dosiahnuť do konca roka dohodu o ukončení bojov medzi Ruskom a Ukrajinou a Kyjev i európske krajiny sa obávajú, že môže tlačiť na podmienky vyhovujúce Moskve. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev dnes pokračuje v rozhovoroch so zástupcami USA na Floride.
6:00 Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev v sobotu uviedol, že rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré prebiehajú v americkom Miami, sú konštruktívne. Diskusie podľa neho budú pokračovať aj v nedeľu. S odvolaním na ruské médiá o tom informovala agentúra AFP.
„Diskusie prebiehajú konštruktívne,“ povedal Kirill novinárom. „Začali sa a pokračujú dnes, a budú pokračovať aj zajtra,“ dodal.
Na rokovania s americkými vyslancami pricestovali do Miami aj ukrajinská delegácia a zástupcovia európskych štátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu povedal, že Spojené štáty navrhli rokovania medzi vyjednávacími tímami Ukrajiny a Ruska v Miami. „Pokiaľ viem, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Európania by mohli byť prítomní a bolo by „logické usporiadať takéto spoločné stretnutie… po tom, čo pochopíme potenciálne výsledky stretnutia, ktoré sa už uskutočnilo“, cituje francúzska agentúra.
Posledné priame rokovania ruskej a ukrajinskej delegácie sa uskutočnili v júli v tureckom Istanbule. Strany sa v tom čase dohodli len na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov.
Účasť ruskej delegácie a európskych tímov na rokovaniach v Miami je podľa AFP krokom vpred v porovnaní s minulými rokovaniami, ktoré Američania viedli s každou stranou na rôznych miestach. Agentúra však predpokladá, že Dmitrijev nebude rokovať s európskymi vyjednávačmi, keďže Moskva tvrdí, že účasť Európanov na rokovaniach brzdí mierový proces.
AFP pripomína, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dosiahnuť mierovú dohodu, ktorá by ukončila takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. USA by podľa francúzskej agentúry na základe dohody poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, ale Kyjev by zrejme musel urobiť územné ústupky v prospech Ruska, s čím Ukrajinci nesúhlasia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že USA netlačia na Ukrajinu, aby uzavrela dohodu.