Ak by Tokio priamo zasiahlo zemetrasenie, zomreli by desaťtisíce ľudí

Za správou stojí osobitný výbor zriadený kabinetom v roku 2023 s cieľom aktualizovať potenciálne škody, pretože posledná prognóza vznikla pred 12 rokmi. Aktuálne dáta hovoria, že keby juh japonskej metropoly zasiahlo zemetrasenie so silou sedem stupňov, otrasy by boli cítiť aj v širokom okolí a pripravili by o život predovšetkým obyvateľov prefektúr Tokio, Saitama, Čiba a Kanagawa. Väčšinu úmrtí, zhruba 12 000, by spôsobili požiare, a asi 5 300 ďalších zrútení budov, píše server The Japan Times.
Dokument prvýkrát pracuje aj s odhadom nepriamych úmrtí podľa údajov z veľkých zemetrasení z posledných rokov. Údaje zahŕňajú tých, ktorí zomrú po dlhšom pobyte v evakuačných centrách alebo pre zhoršenie svojich chorôb. Počet obetí tokijského zemetrasenia by sa tak pohyboval medzi 16 000 až 41 000, pričom sa toto číslo môže zvýšiť v závislosti od dĺžky prerušenia dodávok elektriny a vody aj dĺžky pobytu osôb v evakuačných centrách.
Finančné škody by predstavovali približne 83 biliónov jenov a možno tiež očakávať dočasné obmedzenie činnosti vlády, pretože sa väčšina ministerstiev nachádza v centre Tokia. Úplne zničených by bolo bezmála 400 000 budov, keď 110.000 z nich by priamo zdevastovali otrasy a 270.000 následné požiare. Boli by ochromene napríklad aj obchodné funkcie krajiny, ktoré by sa odrazili po celom svete.
V zhruba 14-miliónovej metropole by uviazlo asi 8,4 milióna ľudí, ktorí by sa kvôli zastaveniu verejnej dopravy nemohli vrátiť domov; turistov a cestujúcich za prácou by bolo až 880 000. V evakuačných centrách by sa dva týždne po katastrofe nachádzalo 4,8 milióna osôb, vrátane tých, ktoré by spočiatku boli doma, ale nakoniec by sa im minulo jedlo.
Prognóza z roku 2013 uvádzala, že obetí by bolo 23 000 a zničených budov 600 000, napísal web denníka Asahi šimbun. Podľa The Japan Times sú aktuálne čísla nižšie vďaka seizmickým ističom, ktoré pri detekcii otrasov automaticky vypnú elektrinu, aj nižšiemu počtu fajčiarov a teda aj nižšej pravdepodobnosti požiarov.
Severovýchod Japonska zasiahlo 8. decembra zemetrasenie so silou 7,5 stupňa, ktoré si vyžiadalo najmenej 30 zranených, a 9. novembra so silou 6,9 stupňa, vtedy ale nikto zranený nebol. Zemetrasenie so silou 8,9 stupňov spolu s vyvolanou, až 40-metrovou cunami, zabili 11. marca 2011 približne 15 900 ľudí.