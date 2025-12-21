Albanese po útoku na pláži nariadil preskúmanie polície a spravodajských služieb

Vláda podľa vyhlásenia Albaneseho preskúma, či majú správne právomoci a štruktúry na „ochranu Austrálčanov po hrozivom antisemitskom teroristickom útoku na pláži Bondi“.
„Zverstvá inšpirované ISIS z minulej nedele zdôrazňujú rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie v našej krajine," povedal premiér s odkazom na organizáciu Islamský štát. „Naše bezpečnostné zložky musia byť v čo najlepšej pozícii, aby dokázali reagovať," konštatoval.
K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). O život prišlo 15 ľudí. V nemocniciach je hospitalizovaných 17 osôb, päť je v kritickom stave.
Strelcami boli Sajid Akram a jeho syn Naveed. Kým Sajida bezpečnostné zložky smrteľne postrelili, Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky Islamského štátu.
Austrália si v nedeľu uctí pamiatku obetí minútou ticha, a to o 18.47 h miestneho času (8.47 SEČ), teda presne v čase, keď strelci pred týždňom spustili paľbu, informuje agentúra Reuters. Orgány vyzvali Austrálčanov, aby v nedeľu večer, na začiatku ôsmeho a posledného dňa židovského sviatku svetiel, zapálili sviečku „ako tichý akt spomienky s rodinou, priateľmi alebo blízkymi“.