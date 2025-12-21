Rusko je agresor a malo by za to zaplatiť. Ukrajine máme pomáhať, vyhlásil Zeman a pripomenul august 1968

„Ak hovoríme, že Ukrajine treba pomáhať, tak jej máme pomáhať nie slovami, ale činmi, a munícia je sakramentsky pádny čin,“ povedal Zeman k pokračovaniu muničnej iniciatívy v programe Napřímo na tn.cz.
„Svojim priaznivcom vždy hovorím, spomeňte si na noc 21. augusta 1968. Vtedy nás Rusi, dobre, bol to Sovietsky zväz, ale môžeme pokojne povedať aj Rusi, v noci prepadli. Prepadli malú krajinu, ktorá sa nebránila. Dobre, ja zdieľam názor, že asi fyzicky nebola možná obrana. Ukrajina sa bráni, je ich 40 miliónov, a už pri spomienke na sovietsku okupáciu z roku 68, a to je môj hlavný motív, by sme mali Ukrajinu podporovať,“ dodal.Čítajte viac Fiala dúfa, že Babiš nezruší českú muničnú iniciatívu. Pre Ukrajinu urobilo Česko všetko, čo mohlo, tvrdí
Podľa Zemana je muničná iniciatíva, v rámci ktorej putujú na Ukrajinu zbrane a munícia a o ktorej vznik sa zaslúžilo práve Česko, „ako princíp v úplnom poriadku." Podobne sa v piatok vyjadril novo menovaný minister obrany Jaromír Zůna (za SPD), keď potvrdil jej pokračovanie. Voličov SPD tým však rozhneval, pretože hnutie presadzuje zrušenie iniciatívy. Rovnako Zůna označil Rusko za agresora, čo voliči hnutia nesú so značnou nevôľou, všíma si portál novinky.cz.Čítajte viac Zeman: Rusko je agresor a má to v génoch, len idiot by sa vzdal členstva v EÚ
Na otázku o prípadnom využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny Zeman odpovedal: „Mne by to nevadilo, pretože Rusko je agresorom a agresor by mal zaplatiť za svoju agresiu.“
Ako pripomenul český portál, Zeman ešte pred desiatimi rokmi opakovane kritizoval protiruské sankcie, ktoré boli uvalené v reakcii na ruskú anexiu Krymu z roku 2014, ako zbytočné. Rovnako sám čelil kritike za to, že v jeho tíme figurovali ľudia s väzbami na Rusko. Negatívne tiež hodnotil činnosť Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), ktorá podľa neho neodhalila jediného ruského špióna v ČR, hoci o nich stále hovorila. Táto informácia sa ukázala ako nepravdivá. V roku 2015 sa zúčastnil aj na vojenskej prehliadke v Moskve. Americký denník Washington Post v minulosti Zemana označil za „faktického hovorcu Kremľa“.
Vo februári 2022 však Zeman vystúpil s prejavom, v ktorom začatie invázie na Ukrajinu odsúdil ako neospravedlniteľné a o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa vyjadril ako o „šialencovi“. Niektoré svoje postoje voči Rusku označil za omyl.