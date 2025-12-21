Pravda Správy Svet Krádež káblov ochromila dopravu v Prahe, vlaky meškajú desiatky minút

Krádež káblov ochromila dopravu v Prahe, vlaky meškajú desiatky minút

Až 90-minútové meškanie zaznamenali v nedeľu vlaky v Prahe v dôsledku krádeže káblov na trati v úseku Vršovice - Hlavná stanica. V tejto oblasti sa aktuálne jazdí len ja jednej koľaji, opravy zrejme potrvajú približne do 15 hodín.

21.12.2025 11:20
debata (1)

Podľa webu dopravcu České dráhy sa obmedzenie dotklo desiatok vlakov, lokálnych spojov i rýchlikov, pričom niektoré regionálne spoje musel dopravca odrieknuť.

Obmedzenie dopravy v dôsledku krádeže sa podľa spoločnosti začalo o 5.20 h ráno. Hovorca Správy železníc Martin Kavka spresnil, že zlodej ukradol približne 70 metrov káblov zabezpečovacieho zariadenia pri hlavnej stanici.

„Páchateľa zadržali zamestnanci Správy železníc a odovzdali ho Polícii ČR," dodal.

Diaľkové spoje môžu mať podľa Kavku meškanie 60 až 90 minút. Ľudia v Prahe majú možnosť využiť v niektorých úsekoch metro a električky, kde im budú uznávané lístky na vlak, píšu Novinky.cz.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Praha #vlaková doprava
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"