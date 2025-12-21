Rusi prenikli do Sumskej oblasti a uniesli vyše päťdesiat civilistov

„Zostávalo tam asi 50 ľudí. Vyviezli ich na územie Ruskej federácie,“ povedala Kremeznová. Deti medzi nimi neboli. Podľa médií išlo hlavne o starších ľudí. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svojom účte na platforme Telegram napísal, že podľa predbežných informácií Rusi zadržali civilistov vo štvrtok a odviezli ich v sobotu. Medzitým ich držali v nevyhovujúcich podmienkach a bez možnosti sa s niekým spojiť.
Lubinec prípad označil za hrubé porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Obrátil sa na ruskú ombudsmanku Taťjanu Moskalkovovú, aby ukrajinskej strane odovzdala informácie o tom, kde sa ukrajinskí občania nachádzajú a o ich situácii. Vyzval ju, aby podnikla kroky k ich návratu do vlasti.
Zástupca analytického projektu DeepState blízkeho ukrajinskej armáde serveru Suspilne povedal, že pri obci Hrabovske sledujú „aktivizáciu ruských vojsk“ a že situácia na mieste sa spresňuje. Z okolitých dvoch dedín humanitárni pracovníci evakuovali 11 civilistov.
Šéf vojenskej správy Sumskej oblasti Oleh Hryhorov podľa agentúry Reuters oznámil, že úrady začali odvážať do bezpečia tých obyvateľov prihraničných dedín, ktorí to predtým odmietali. Neuviedol, ktorých obcí sa to týka, ale nalieha na ľudí z miest, kde je zlá bezpečnostná situácia, aby s evakuáciou súhlasili.
Ruské sily v posledných mesiacoch ovládli niekoľko dedín v Sumskej oblasti v pohraničí s Ruskom severne od mesta Sumy. Hrabovske leží na juhovýchod od oblastného správneho centra. Moskva už skôr hovorila o potrebe vytvorenia nárazníkovej zóny vo vnútri Sumskej oblasti pozdĺž hraníc s Ruskom s cieľom zabrániť ukrajinským výpadom na ruské územie.Čítajte viac Ukrajina má právo vybrať si, či vstúpi do NATO. Putinovi by teraz nestačilo nič, čo by mu ponúkli, tvrdí nemecký poslanec
Rusko medzitým pokračuje v útokoch aj inde na Ukrajine. Vojenská správa Rivnenskej oblasti na západe krajiny podľa servera RBK-Ukrajina informovala, že v dôsledku ruského útoku je poškodený bližšie neurčený objekt civilnej infraštruktúry. Jeden z pracovníkov utrpel ľahké zranenia.
Rusko v noci na dnes nad ukrajinské územie vyslalo 97 dronov, uviedlo letectvo napadnutej krajiny. Protivzdušná obrana ich 75 zneškodnila. Devätnásť bezpilotných lietadiel zasiahlo osem miest, na jednom mieste sa zrútili trosky zostreleného dronu.
Vzájomné dronové útoky sa stali charakteristickým rysom takmer štyri roky trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Ministerstvo obrany v Moskve dnes ráno ohlásilo zneškodnenie troch nepriateľských bezpilotných lietadiel, uviedol ruskojazyčný servis BBC.