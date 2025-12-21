Demokrati tvrdia, že ministerstvo spravodlivosti odstránilo materiál z Epsteinových spisov

Výbor vo svojom príspevku na platforme X uviedol, že z balíka súborov dostupných na stiahnutie na webovej stránke ministerstva bola zrejme odstránená jedna z fotografií.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Na dotknutej snímke je niekoľko zarámovaných fotografií. Jeden starší obrázok zobrazuje amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželku Melaniu spolu s medzičasom zosnulým usvedčeným sexuálnym delikventom a pedofilom Jeffreym Epsteinom a jeho dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou. Na ďalšej fotografii sa objavuje bývalý americký prezident Bill Clinton, cituje DPA.
Americký rezort spravodlivosti tieto tvrdenia doposiaľ nekomentoval. Námestník generálneho prokurátora USA Todd Blanche ešte v sobotu tvrdil, že ministerstvo so zverejnenými materiálmi v prospech Trumpa nijako nemanipulovalo.Čítajte viac Miesta hrôzy a znásilňovania dievčat. Demokrati zverejnili zábery z Epsteinovho súkromného ostrova
Biely dom v piatok večer prostredníctvom jednej z hovorkýň uviedol, že súčasná administratíva USA je po zverejnení tisícok spisov „najtransparentnejšou“ v histórii krajiny.
Agentúra DPA náhodným preverením zistila, že novšia verzia prvého súboru údajov, ktorá bola dostupná v sobotu, obsahovala najmenej o 16 súborov menej než staršia verzia z piatkového popoludnia. Okrem fotografie, na ktorú sa odvolali demokrati, sa v novšej verzii nenachádzali ani niektoré obrázky miestnosti s masážnym stolom.Čítajte viac Národniari vyzývajú Lajčáka na zverejnenie toho, či mal od Epsteina majetkové výhody
Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete, vrátane Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP.Čítajte viac Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?
Medzi materiálmi zverejnenými v piatok bolo mnoho zredigovaných dokumentov, vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.Čítajte viac FOTO: Bill vo vírivke, Bill v lodičkách na plátne... V značne cenzurovaných Epsteinových spisoch je priveľa Clintona a podozrivo málo Trumpa