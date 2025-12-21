Pravda Správy Svet Demokrati tvrdia, že ministerstvo spravodlivosti odstránilo materiál z Epsteinových spisov

Menej než 24 hodín po zverejnení prvej časti tzv. Epsteinových spisov obvinili demokrati v dozornom výbore americkej Snemovne reprezentantov ministerstvo spravodlivosti, že zo súboru odstránili materiál.

21.12.2025 12:22
Výbor vo svojom príspevku na platforme X uviedol, že z balíka súborov dostupných na stiahnutie na webovej stránke ministerstva bola zrejme odstránená jedna z fotografií.

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.

Na dotknutej snímke je niekoľko zarámovaných fotografií. Jeden starší obrázok zobrazuje amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho manželku Melaniu spolu s medzičasom zosnulým usvedčeným sexuálnym delikventom a pedofilom Jeffreym Epsteinom a jeho dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou. Na ďalšej fotografii sa objavuje bývalý americký prezident Bill Clinton, cituje DPA.

Kauza Jeffreyho Epsteina ani po jeho smrti neutícha. Tisíce strán spisov môžu priniesť nové informácie o kontaktoch, vplyvných menách aj politických súvislostiach. Novinárka a analytička amerického diania Jana Ciglerová v relácii PRAVDA VO SVETE hovorí o tom, prečo sa téma vracia a kam až môžu siahať jej dôsledky.

Americký rezort spravodlivosti tieto tvrdenia doposiaľ nekomentoval. Námestník generálneho prokurátora USA Todd Blanche ešte v sobotu tvrdil, že ministerstvo so zverejnenými materiálmi v prospech Trumpa nijako nemanipulovalo.

Biely dom v piatok večer prostredníctvom jednej z hovorkýň uviedol, že súčasná administratíva USA je po zverejnení tisícok spisov „najtransparentnejšou“ v histórii krajiny.

Agentúra DPA náhodným preverením zistila, že novšia verzia prvého súboru údajov, ktorá bola dostupná v sobotu, obsahovala najmenej o 16 súborov menej než staršia verzia z piatkového popoludnia. Okrem fotografie, na ktorú sa odvolali demokrati, sa v novšej verzii nenachádzali ani niektoré obrázky miestnosti s masážnym stolom.

Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy svojimi kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete, vrátane Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP.

Medzi materiálmi zverejnenými v piatok bolo mnoho zredigovaných dokumentov, vrátane policajných výpovedí, vyšetrovacích správ a fotografií. Na záberoch sú okrem iných bývalý americký prezident Bill Clinton, speváci Mick Jagger a Michael Jackson či bývalý britský princ Andrew, teraz známy ako Andrew Mountbatten-Windsor.

