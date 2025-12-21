USA zadržali pri pobreží Venezuely druhý tanker za 24 hodín

Agentúra Bloomberg informovala, že americké sily vstúpili na palubu ropného tankera plaviaceho sa pod panamskou vlajkou, na ktorý USA uvalili sankcie a smeroval do Venezuely po náklad.
Ide o druhú takúto operáciu počas tohto víkendu. Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová potvrdila, že v sobotu bol medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely zadržaný ropný tanker Centuries s nákladom z tejto krajiny. Loď je podľa Noemovej podozrivá z prepravy ropy podliehajúcej sankciám USA.
Loď Centuries sa v čase zadržania plavila pod panamskou vlajkou, no údajne sa v posledných piatich rokoch plavila aj pod vlajkami Grécka a Libérie.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová to označila za „závažný čin medzinárodného pirátstva“ a obvinila USA z „krádeže a únosu“ lode a „násilného zmiznutia posádky“. Avizovala, že prípad bude nahlásený Bezpečnostnej rade OSN.
Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová uviedla, že tanker plával „pod falošnou vlajkou“ a je súčasťou venezuelskej tieňovej flotily, ktorá sa využíva na pašovanie „ukradnutej ropy a financovanie narkoteroristického Madurovho režimu“.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú.
Už 10. decembra USA zaistili v Karibskom mori ropný tanker Skipper, na ktorý americké ministerstvo financií uvalilo v roku 2022 sankcie za to, že bol údajne súčasťou tzv. tieňovej flotily plavidiel nelegálne prepravujúcich ropu.