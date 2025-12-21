Ľudia si v Prahe koncertom a tichou pietou pripomenuli obete streľby

Spomienková akcia sa začala popoludní v evanjelickom kostole U Salvátora, kde sa konal benefičný koncert nazvaný „2. rok potom“. Okrem iného na ňom v premiére zaznela aj skladba venovaná obetiam tragédie od českého skladateľa a bývalého študenta FF UK Jana Šikla. Koncert usporiadali spolky Uši pre dušu a Spojení nádejou v spolupráci s FF UK. Výťažok podporí neziskovú organizáciu Nevypusť dušu. Po koncerte sa účastníci presunuli k pamätníku obetiam streľby pred budovou FF UK na Námestí Jana Palacha, ku ktorému kládli kvety a zapaľovali pri ňom sviečky. Obete si uctili tichou spomienkou.
Podľa rektorky Králíčkovej urobila univerzita za dva roky v oblasti bezpečnosti mnohé opatrenia. „V modernejších budovách máme kontrolované vstupy, na filozofickej fakulte bola prebudovaná vrátnica, na celej univerzite máme krízový informačný a zvolávací systém a okrem toho sa už realizovalo mnoho školení a cvičení… A napríklad rámy, ktoré sme od začiatku skôr odmietali, nie sú to, čo by sme využívali a nie sú v budovách UK aplikované,“ uviedla vo vysielaní ČT24.
Zároveň sa podľa nej tiež ukázalo, že univerzita musí študentom oveľa viac ponúkať aj preventívnu psychologickú podporu, keď sa v priebehu akademického roka cítia zle. O podporu podľa nej požiadali tisícky študentov a stovky zamestnancov. Na UK študuje 50.000 študentov a pracuje 13.000 zamestnancov.
K pamätníku prichádzali ľudia počas celého dňa. Osobne si pamiatku obetí prišli uctiť aj niektorí politici, napríklad predseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s ďalšími senátormi a neskôr aj premiér Andrej Babiš. Ten novinárom povedal, že sa chce prípadu ešte venovať rovnako ako problematike duševného zdravia, ktoré označil za svoju prioritu.
Na sociálnej sieti X sa k tragédii vyjadril aj český prezident Petr Pavel. „Česko dnes spomína na obete udalostí, ktoré v našej novodobej histórii nemajú obdobu. V myšlienkach sme so všetkými, ktorí pred dvomi rokmi prišli o svojich blízkych na filozofickej fakulte a v Klánovickom lese a s tými, ktorí stále cítia ťažobu a bolesť tohto dňa,“ uviedol prezident.
Spomienkové udalosti zakončí o 20.00 h omša za obete a pozostalých v Kostole Najsvätejšieho Salvátora pri Karlovom moste.
V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.