ONLINE: Senátor Graham vyzve Trumpa, aby zhabal lode s ruskou ropou a poslal Kyjevu Tomahawky. Witkoff si pochvaľoval debatu s Rusmi

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 398 dní
6:30 Americký republikánsky senátor Lindsey Graham žiada od amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v prípade, že Rusko odmietne rokovania s Ukrajinou, zabavil lode, ktoré prevážajú ruskú ropu. Podporuje aj dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu. Uviedol to v rozhovore pre NBC News, z ktorého cituje ukrajinská agentúra Unian.
„Ak (Putin) tentoraz povie ‚nie‘, dúfam, že prezident Trump urobí toto: podpíše môj návrh zákona, ktorý má 85 spoluautorov, a zavedie clá na krajiny ako Čína, ktoré kupujú lacnú ruskú ropu. Označí Rusko za štátneho sponzora terorizmu za únos 20 000 ukrajinských detí. A čo je najdôležitejšie, zadrží lode prepravujúce sankcionovanú ruskú ropu, rovnako ako to robí v prípade Venezuely,“ povedal Graham. Ak Putin povie nie, musíme dramaticky zmeniť pravidlá hry vrátane dodania rakiet Tomahawk Ukrajine, povedal senátor.
„Domnievam sa, že Putin bude pokračovať v obsadzovaní Donbasu silou, ak nezvýšime tlak,“ tvrdí Graham. „Ak Putin povie nie, išiel by som do toho naplno,“ dodal.
5:27 Ukrajinský dronový útok v noci na pondelok poškodil dve plavidlá a dve kotviská v prístave v ruskom Krasnodarskom kraji. Uviedol to tamojší krízový štáb, podľa ktorého v prístave vypuklo niekoľko požiarov, ktoré sa snažia zlikvidovať hasiči.
Nešpecifikovaný počet ukrajinských bezpilotných lietadiel podľa vyjadrenia kraja poškodil časť prístavu v obci Volna v Tymrjuckom okrese tejto oblasti na juhozápade Ruska. V prístave sa na zasiahnutých miestach rozhoreli požiare, ktorých rozsah je medzi 1000 a 1500 štvorcovými metrami. O aké plavidlá ide a aký je stupeň ich poškodenia, to kraj neuviedol.
Pri nedávnych útokoch Ukrajina podľa informácií z tajnej služby SBU zasiahla ropný tanker z takzvanej ruskej tieňovej flotily či ruskú ponorku.
5:25 Dvojdňové rozhovory zástupcov Spojených štátov a Ruska na Floride boli produktívne a konštruktívne pre pokrok mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to v nedeľu Trumpov splnomocnenec Steve Witkoff, podľa ktorého je Moskva stále úplne odhodlaná dosiahnuť dohodu o mieri s Ukrajinou. Američania separátne rokovali v Miami tiež so zástupcami Ukrajiny a Witkoff označil aj tieto rozhovory za produktívne a konštruktívne. O zásadnom posune v rokovaniach, ktoré by chcel Trump doviesť k dohode ešte tento rok, sa však žiadna strana nezmienila.
Američania sa osobitne stretli s ukrajinskou delegáciou vedenou šéfom bezpečnostnej rady Rustemom Umerovom a so zástupcami Ruska pod vedením vyjednávača povereného prezidentom Vladimirom Putinom Kirillom Dmitrijevom.
Obe stretnutia zhodnotil Witkoff podobnými slovami o produktívnom a konštruktívnom charaktere rozhovorov. „Rusko vysoko oceňuje snahu a podporu Spojených štátov smerom k vyriešeniu konfliktu na Ukrajine a obnoveniu globálnej bezpečnosti,“ dodal na sieti X k rokovaniam s Rusmi.
O konkrétnych sporných bodoch, ktorými sú napríklad požiadavka, aby sa Ukrajina vzdala Donbasu či bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, sa Witkoff nezmienil. Umerov aj Dmitrijev sa tiež obmedzili na vyjadrenia o produktívnych rokovaniach.
Americký minister zahraničia Marco Rubio pred začiatkom rozhovorov v piatok uviedol, že rokovania o mierovom pláne na ukončenie vojny pokročili, stále ale zostáva ujsť značný kus cesty. Posledné otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť, bývajú najzložitejšie, dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu informoval, že Washington navrhol, aby sa uskutočnili priame trojstranné rokovania o ukončení vojny. Ukrajina bude podľa Zelenského návrh na takúto schôdzku podporovať, ak povedie k ďalším výmenám väzňov a otvorí cestu k stretnutiu prezidentov. Zároveň ale vyjadril pochybnosť, či stretnutie troch strán prinesie niečo nové.
Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022 a Trump sa už mnoho mesiacov snaží presvedčiť obe strany k dohode. Jeho aktuálny mierový plán považoval Kyjev aj európske krajiny za príliš proruský a navrhli úpravy, na niektorých bodoch však doteraz nie je zhoda. Kyjev tvrdí, že Moskva rokovania odďaľuje a snaží sa dobyť ďalšie územie na východe Ukrajiny, Rusko oponuje, že mieru bránia požiadavky Ukrajiny a Európy.