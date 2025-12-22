Pravda Správy Svet Trump odvolal z veľvyslanectiev 29 diplomatov, siahol aj na Slovensko

Trump odvolal z veľvyslanectiev 29 diplomatov, siahol aj na Slovensko

Americká vláda odvoláva takmer 30 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach. Toto rozhodnutie sa týka aj Slovenska, uviedla v nedeľu s odvolaním sa na predstaviteľov rezortu diplomacie USA tlačová agentúra Associated Press (AP), informuje TASR.

22.12.2025 06:57
debata (1)

Vedúcim diplomatických misií v najmenej 29 krajinách minulý týždeň oznámili, že ich pôsobenie vo funkcii sa skončí v januári budúceho roka, povedali dvaja predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA. O interných personálnych rozhodnutiach hovorili pod podmienkou anonymity.

V Európe sa to podľa nich týka aj Čiernej Hory, Severného Macedónska a Slovenska. Ďalšie zmeny prebehnú v Afrike, Ázii či Amerike.

Trump sa vyhráža: Európa si musí dávať pozor, pokuta pre Muska je hnusná
Video
Donald Trump komentoval rozhodnutie Európskej komisie uložiť spoločnosti X Elona Muska pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie povinností o transparentnosti podľa zákona o digitálnych službách. Zdroj: Reuters Čítajte viac... / Zdroj: Reuters

Všetci títo diplomati sa svojich postov ujali za vlády predošlého prezidenta USA Joea Bidena, no zotrvali na nich počas odvolávania v prvých mesiacoch po návrate Trumpa do Bieleho domu, zameraného najmä na politických nominantov.

Ako prvý o novom odvolávaní veľvyslancov informoval americký spravodajský portál Politico, ktorý konkrétne krajiny nespomínal, napísal však, že ide o nezvyčajný krok, pretože sa týka kariérnych diplomatov. Podľa AP už znepokojenie vyjadrili viacerí kongresmani i odbory.

USA Epstein spisy ministerstvo zverejnenie Čítajte viac FOTO: Bill vo vírivke, Bill v lodičkách na plátne... V značne cenzurovaných Epsteinových spisoch je priveľa Clintona a podozrivo málo Trumpa

Veľvyslanci USA pôsobia vo svojich funkciách podľa uváženia prezidenta, obvykle však v nich zostávajú tri až štyri roky. Tí, na ktorých sa reorganizácia vzťahuje, neprídu o prácu v zahraničnej službe, vrátia sa však do Washingtonu a budú vykonávať iné úlohy, ak si to budú želať, uviedli zdroje AP.

Ministerstvo zahraničných vecí USA sa odmietlo vyjadriť ku konkrétnemu počtu dotknutých veľvyslancov, zmeny však obhajovalo a označilo ich za proces, ktorý je štandardný pre každú americkú vládu. Veľvyslanec je „osobným reprezentantom prezidenta a je právom prezidenta zabezpečiť, aby mal v týchto krajinách ľudí, ktorí presadzujú agendu America First“ (Amerika na prvom mieste), uviedlo ministerstvo.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #diplomacia #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"