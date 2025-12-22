Pravda Správy Svet „Stávame sa väzňami vo vlastných domoch.“ Poľsko schválilo odstrel 60 bobrov

Poľské environmentálne úrady schválili v najbližších štyroch rokoch odstrel až do 60 bobrov na poľskej strane Pienin v blízkosti hraníc so SR. Dôvodom má byť ohrozenie verejnej bezpečnosti a majetku, píše TASR podľa nedeľňajšej správy televízie TVP World.

22.12.2025 08:15
Zvieratá údajne spôsobili vážne škody vrátane erózie na pobreží turistami obľúbeného Czorsztynského jazera. Padanie stromov poškodených bobrami zas vraj predstavuje riziko pre ľudí a infraštruktúru.

Zástupcovia priľahlej obce Czorsztyn uvádzajú, že obyvatelia sa sťažujú na škody spojené s činnosťou bobrov a obávajú sa povodní. „Pomaly sa stávame väzňami vo vlastných domovoch,“ vyhlásila starostka Czorsztynu Aneta Markusová.

„Hovoríme o skutočných povodniach a obyvatelia niekedy dokonca hlásia, že nemôžu opustiť svoje domovy kvôli popadaným stromom. Toto už nie je vtip,“ dodala.

Bobry sú v Poľsku chránené a ich odstrel je povolený len na základe výnimiek, ak iné opatrenia nie sú dostatočné. Proti postupu úradov v Pieninách chcú bojovať environmentálne skupiny a avizovali tiež zámer odvolať sa proti rozhodnutiu.

Odstrel bobrov v minulosti kritizovala i poľská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). „Bobrie hrádze sú najlepším prírodným spôsobom zadržiavania vody, zmierňujú nárazové povodne, stabilizujú hladinu podzemnej vody a plnia funkciu čistenia vody,“ uviedla organizácia ešte vo februári v nadväznosti na iný schválený odstrel.

Podľa WWF je odstrel bobrov kontraproduktívny. „Domnievame sa, že vydávanie povolení na odstrel bobrov nie je vôbec vhodným riešením. Takéto opatrenia sú nielen neúčinné z hľadiska ochrany pred povodňami, ale môžu dokonca viesť k zhoršeniu problému,“ dodala organizácia.

