VIDEO: Výbuch rozmetal v Moskve ruského generála zodpovedného za armádny výcvik

Výbor nevylúčil, že za explóziou stoja ukrajinské špeciálne jednotky. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii, súčasťou obrany sú aj údery proti vysokým predstaviteľom ruskej armády.
Päťdesiatšesťročný generál podľa ruských médií nastúpil do vozidla, ktorý krátko po rozjazde explodoval. Médiá najprv uvádzali, že záchranári Sarvarova z vozidla vyslobodili s mnohopočetnými zraneniami a vo vážnom stave ho dopravili do nemocnice. Následne ale vyšetrovatelia oznámili, že generál zomrel.
Od začiatku invázie sa stalo viacero prípadov, keď sa terčom útokov v Rusku stali vysokí vojenskí predstavitelia. Napríklad tento rok v apríli pri explózii nálože nastraženej v aute v meste Balašicha pri Moskve zahynul zástupca náčelníka hlavnej operačnej správy ruského generálneho štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Rusko výbuch označilo za teroristický čin spáchaný Ukrajinou.