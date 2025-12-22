Pravda Správy Svet VIDEO: Výbuch rozmetal v Moskve ruského generála zodpovedného za armádny výcvik

VIDEO: Výbuch rozmetal v Moskve ruského generála zodpovedného za armádny výcvik

Pri výbuchu nálože nastraženej v aute dnes v Moskve zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, ktorý bol náčelníkom generálneho štábu oddelenia operačného výcviku ruských ozbrojených síl. Podľa agentúry Reuters o tom informoval ruský vyšetrovací výbor, ktorý má funkciu kriminálnej ústredne.

22.12.2025 08:51 , aktualizované: 08:59
Sarvarov Foto:
Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok 22. decembra 2025 zomrel generálporučík Fanil Sarvarov.
Výbor nevylúčil, že za explóziou stoja ukrajinské špeciálne jednotky. Ukrajina od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii, súčasťou obrany sú aj údery proti vysokým predstaviteľom ruskej armády.

Päťdesiatšesťročný generál podľa ruských médií nastúpil do vozidla, ktorý krátko po rozjazde explodoval. Médiá najprv uvádzali, že záchranári Sarvarova z vozidla vyslobodili s mnohopočetnými zraneniami a vo vážnom stave ho dopravili do nemocnice. Následne ale vyšetrovatelia oznámili, že generál zomrel.

Explózia auta na Sibíri: výbuch zabil ruského veliteľa spojeného s masakrami pri Kyjeve
Pri výbuchu auta v ruskej Kemerovskej oblasti na Sibíri zomrel ruský podplukovník Veniamin Mazžerin, ktorý bol v roku 2022 zapojený do vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti. Uviedlo to v stredu obranné spravodajstvo Ukrajiny. / Zdroj: HUR

Od začiatku invázie sa stalo viacero prípadov, keď sa terčom útokov v Rusku stali vysokí vojenskí predstavitelia. Napríklad tento rok v apríli pri explózii nálože nastraženej v aute v meste Balašicha pri Moskve zahynul zástupca náčelníka hlavnej operačnej správy ruského generálneho štábu, generálporučík Jaroslav Moskalik. Rusko výbuch označilo za teroristický čin spáchaný Ukrajinou.

