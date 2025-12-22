Odvolanie sa nekoná. Minister obrany sa k Ukrajine už vyjadrovať nebude, časť SPD ho kritizovala

„Myslím, že kreslo pána Zůnu je pevné. Vôbec o tom neuvažujeme, pán Zůna je tam štyri dni aj s cestou,“ uviedol Fiala v reakcii na Zůnovu piatkovú tlačovú konferenciu.
Fiala neskôr v ten deň oznámil, že sa koaličná rada ANO, SPD a Motoristov dohodla, že Zůna sa bude odteraz vyjadrovať k armáde a jej zabezpečeniu, zatiaľ čo postoje vlády k zahraničným otázkam vrátane Ukrajiny bude oznamovať premiér Andrej Babiš (ANO).
„Pán minister Zůna bude komunikovať veci, ktoré sa týkajú armády, ktoré sa týkajú zabezpečenia. A zahraničné veci, že jednoducho v princípe náležia premiérovi, to znamená Ukrajina, to patrí do gescie premiéra, to bude komunikovať premiér,“ uviedol Fiala.
Zůna v piatok predstavil víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu, jeho prioritou má byť protivzdušná obrana. Zdôraznil, že Česko stojí na strane Ukrajiny a agresorom je Rusko. Podľa Zůnu tiež bude jeho ministerstvo pokračovať v strategických modernizačných projektoch vrátane nákupu amerických stíhačiek F-35 a neskončí sa pravdepodobne ani česká muničná iniciatíva.
Podľa portálu iDnes.cz Zůnove slová počas víkendu nahnevali niektorých priaznivcov SPD, za jeho postoj k Ukrajine ho kritizovali na sociálnych sieťach. Strana okrem iného presadzuje ukončenie posielania peňazí na Ukrajinu či muničnej iniciatívy.
Líder strany Tomio Okamura dal tiež po svojom nástupe do kresla predsedu českej snemovne symbolicky zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy parlamentu. Na miesto Zůnu sa prihlásil poslanec a predseda strany PRO Henrich Rajchl, ktorý sa dostal do Snemovne na kandidátke SPD. Popoludní sa za účasti ministra zíde aj poslanecký klub SPD, oznámila agentúre ČTK hovorkyňa hnutia Lenka Čejková.Čítajte viac Boj o vlajku. Okamura dal hneď po nástupe odstrániť ukrajinskú vlajku z parlamentu. ODS a Piráti ju tam vrátili
Pavel: len zopakoval staré postoje SPD
Nového ministra sa v pondelok zastal český prezident Petr Pavel. Uviedol, že minister svojimi vyjadreniami k Ukrajine len zopakoval názor SPD z čias, keď začala ruská agresia na Ukrajine. Diskusia by podľa Pavla nemala smerovať k jeho odvolaniu.
„Nie je jediný dôvod, aby teraz kritizovali to, čo hovorí Jaromír Zůna ako minister obrany. Navyše je to plne v kontexte toho, čo premiér považuje za svoju politiku vo vzťahu k Ukrajine a bezpečnosti," uviedol prezident. Debata by podľa neho nemala viesť k odvolaniu alebo prehodnocovaniu postojov ministra.
SPD vo februári 2022 vo vyhlásení uviedla, že akékoľvek narušenie suverenity a integrity štátnych hraníc ozbrojenými silami iného štátu je porušením medzinárodného práva. Za kľúčové označila, aby situácia na Ukrajine nevyústila do rozsiahlejšej vojny. Vyzvala k diplomatickým rokovaniam.Čítajte viac Pavel: Koniec vojny na Ukrajine smeruje k ťažkému kompromisu