Vatikán prenajme na 30 rokov cirkevný penzión v srdci Ríma. Budovu z 15. storočia premenia na štvorhviezdičkový hotel

Domus Internationalis Paulus VI (Medzinárodný dom Pavla VI) slúži ako cirkevný penzión od roku 1976. Ubytovaný v ňom bol v roku 2013 napríklad aj predchádzajúci pápež František ešte ako Jorge Bergoglio, než bol zvolený najvyšším pontifikom.
Vtedy dom preslávila fotografia novozvoleného pápeža Františka, ako platí na recepcii kartou účet za ubytovanie.
Prenájom vyvoláva kontroverzie
Prestavba tohto cirkevného penziónu na hotel teraz vyvoláva kontroverzie, okrem iného preto, že pápež František opakovane kritizoval využívanie cirkevných nehnuteľností na komerčné účely.
Vatikán však tvrdí, že dom potrebuje rekonštrukciu, ktorá by vyžadovala investíciu až 60 miliónov eur, a preto sa rozhodol pre dlhodobý prenájom. Výťažok z neho bude použitý na ubytovanie pre duchovných v iných cirkevných rezidenciách.
Vysťahovať sa z domu bude musieť niekoľko duchovných, ktorí tam žijú trvalo, vrátane dvoch kardinálov, ktorí boli požiadaní, aby si našli nové ubytovanie. Predtým apelovali na pápeža Leva XIV., aby zachoval pôvodný účel penziónu ako cirkevnú rezidenciu. Pápež ale podľa agentúry APA uviedol, že plán schválil už jeho predchodca.Čítajte viac Kam sa bežný človek nikdy nedostane. Za múrmi Vatikánu odhalili slovenské dielo