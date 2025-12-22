Pravda Správy Svet Apple tento rok v Európe "zbiera" pokuty. Závratnú sumu musí najnovšie zaplatiť aj v Taliansku

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) v pondelok oznámil, že udelil americkému technologickému gigantovi Apple pokutu viac ako 98 miliónov eur v prípade zneužívania dominantnej pozície na trhu s mobilnými aplikáciami.

22.12.2025 14:00
apple, budova, ľudia Foto:
Ilustračné foto
Úrad vo vyhlásení uvádza, že Apple porušil európske pravidlá ochrany súkromia na trhu, kde „má superdominantné postavenie prostredníctvom svojho obchodu App Store“.

Podľa AGCM vyšetrovanie preukázalo „reštriktívnu povahu pravidiel ochrany súkromia, ktoré spoločnosť Apple uložila vývojárom aplikácií tretích strán distribuovaných prostredníctvom App Store“.

Apple rozbehol na Slovensku platby mobilom (Archívne video)
Video
Pomocou Apple Pay môžete za kávu bezkontaktne zaplatiť až v 54 rôznych štátoch.

„Pravidlá transparentnosti sledovania aplikáciami (ATT) spoločnosti Apple sú uložené jednostranne a poškodzujú záujmy obchodných partnerov spoločnosti Apple,“ uviedol úrad. Za zneužitie dominantného postavenia tento rok udelil firme Apple pokutu vo výške 150 miliónov eur aj francúzsky protimonopolný úrad.

Rámec vyžaduje, aby užívatelia súhlasili so zhromažďovaním údajov aplikáciami tretích strán v systémoch prevádzkovaných spoločnosťou Apple, aby sa lepšie chránilo ich súkromie a zobrazovalo sa okno v čiastočne štandardizovanom formáte. Systém ATT v súčasnosti vyšetrujú vo viacerých európskych krajinách.

