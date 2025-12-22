Turek sa stretol s Pavlom, prezident vyjadril pochybnosti. O nominácii rozhodne Babiš

„Základným východiskom pre konanie prezidenta republiky je Ústava ČR a rozhodnutie Ústavného súdu. Intenzita a rozsah problematických výrokov a činov Filipa Turka opakovane vyvolávajú pochybnosti o jeho lojalite k hodnotovému poriadku vymedzeného Ústavou. Nie je pritom rozhodujúce, či mu boli jednotlivé výroky a činy spochybňujúce ústavné hodnoty preukázané, ale to, či na ne týmto spôsobom nazerá významná časť verejnosti,“ napísala Kancelária prezidenta v tlačovej správe.
„Filip Turek svojim verejným vystupovaním, výrokmi a správaním vytvára u významnej časti verejnosti presvedčenie, že tak bagatelizuje jeden z najhorších totalitných režimov 20. storočia, nacistické Nemecko, ktoré malo na svedomí genocídu miliónov nevinných ľudí. Tým spochybňuje rešpekt k ústavou definovaným nemenným hodnotám rovnosti a ľudskej dôstojnosti rovnako ako k demokratickému poriadku ako takému. Ďalším svojím správaním vyjadruje neúctu k hodnotám právneho štátu,“ myslí si prezident Pavel.
Prezident je podľa vyjadrenia kancelárie prezidenta „hlboko presvedčený, že človek s týmto správaním a vystupovaním nemôže byť ministrom a predpokladá, že ho z týchto dôvodov Babiš na ministra nenavrhne“.Čítajte viac Turek žiada Pavla o stretnutie. Prezident mu odkázal, aby sa správal dospelo a nevymýšľal si
Vecná diskusia, všeobecné témy
Podľa Turka bola asi hodinová diskusia s hlavou štátu vecná, hoci sa týkala skôr všeobecných tém. Poslanec uviedol, že sa snažil vysvetliť prípady, ktoré vyvolali kontroverziu a pre ktoré čelí kritike.
Turek priznal, že urobil nejaké chyby, ale podľa jeho slov ho nediskvalifikujú zastávať pozíciu ministra životného prostredia. Motoristi iného kandidáta údajne nemajú. Vyhlásil, že rozhodnutie ohľadom obsadenia tohto postu bude na Pavlovi. „Počkáme na vyhlásenie prezidenta,“ povedal Turek. „Verím, že sa mi pánovi prezidentovi podarilo niektoré veci vysvetliť, s niektorými sa bude ťažko zmierovať,“ dodal.
Odmietol podanie tzv. kompetenčnej žaloby v prípade, že by ho napriek nominácii Pavel nevymenoval. „Myslím si, že správna cesta vpred je iná,“ poznamenal Turek s tým, že takáto žaloba by v konečnom dôsledku mohla posilniť prezidenta.
Web Novinky.cz pripomína, že Turek bol jediným kandidátom na ministra, s ktorým sa Pavel pred vymenovaním novej vlády Andreja Babiša nestretol. Poslanec sa na naplánovanom stretnutí nemohol zúčastniť, lebo bol pre problémy s platničkou hospitalizovaný v nemocnici.Čítajte viac Vznik novej českej vlády brzdí Turkova platnička. Z nemocnice poslal Pavlovi odkaz
Pavel medzitým vymenoval Babišov kabinet a dočasne poveril funkciou ministra životného prostredia predsedu strany Motoristi Petra Macinku, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí.
Motoristi trvajú na tom, že Turek by sa mal stať ministrom, a jeho škandály považujú za mediálny humbug. Pavlovi však prekáža, ako poslanec pristupuje k faktom, právu a pravidlám. Viackrát už zdôraznil, že Turek by členom vlády byť nemal, no chcel mu dať priestor na vysvetlenie svojich káuz. V pondelok ráno Pavel povedal, že stretnutie s Turkom bolo „prejavom dobrej vôle“, uzatvára web Novinky.cz.
Šesť z desiatich Čechov si Turka nepraje
Česká verejnosť nepodporuje kandidatúru poslanca Filipa Turka zo strany Motoristi na post ministra životného prostredia. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS pre web Novinky.cz zverejneného v pondelok.
Podľa výsledkov prieskumu odmieta Turka na pozícii ministra šesť z desiatich Čechov. Na otázku, či by takýto post mal získať, kladne odpovedalo len 27 percent respondentov.
„Verejná mienka v prípade Filipa Turka je celkom jasná – v súčasnosti predstavuje pre vládu skôr záťaž ako pomoc,“ komentovala výsledky prieskumu politická analytička agentúry NMS Tereza Friedrichová. Jeho miesto vo vláde jasne podporuje iba 13 percent opýtaných.
Web Novinky.cz zdôrazňuje, že odpor českej verejnosti voči Turkovi rastie. V porovnaní s prieskumom agentúry NMS začiatkom decembra pre Český rozhlas si pohoršil o deväť percent.
Voliči hnutia ANO sú obzvlášť rozdelení v otázke, či by Turek mal obsadiť miesto v novom vládnom kabinete. Podporuje ho 45 percent, 46 percent ho na tomto poste odmieta.
Respondentov sa v prieskume pýtali aj na súdržnosť novej vlády Andreja Babiša. Podľa troch pätín z opýtaných vydrží Babišov tretí kabinet celé volebné obdobie, podľa názoru 31 percent opýtaných sa vláda rozpadne skôr.Čítajte viac Babiš po prvom rokovaní vlády: Budeme transparentní, nebudeme nič skrývať. Kabinet schváli stavebný zákon a odmietne migračný pakt