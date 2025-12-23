Urobí Rusko niečo pre to, aby Orbán vyhral voľby? Na pomoc Fideszu sa chystá aj Trump

Organizácie blízke vláde pravidelne zverejňujú prieskumy, podľa ktorých by orbánovci mali hlasovanie vyhrať. Výsledky nezávislejších agentúr však ukazujú presný opak.
Tlak na opozíciu
Orbán má v parlamente ústavnú väčšinu a v podstate ovláda všetky zložky moci. Je teda možné, že ešte bude meniť volebný systém vo svoj prospech, hoci by to bol jasný signál, že sa obáva prehry. Špekuluje sa dokonca o tom, že z postu premiéra prestúpi Orbán do kresla prezidenta, samozrejme, za predpokladu, že sa zásadne posilnia právomoci hlavy štátu. Napríklad tak, že vytvorenie akejkoľvek vlády by záviselo v prvom rade od prezidenta.
Zároveň sa dá očakávať veľký tlak na opozíciu. Európsky parlament už zamietol žiadosť Budapešti, aby Magyara a líderku Demokratickej koalície Kláru Dobrevovú zbavil poslaneckej imunity. Hoci Orbán neuspel, je to jasný odkaz opozícii, že sa musí pripraviť na to, že sa ju štát bude usilovať kriminalizovať.Čítajte viac Analytik: Pôžička pre Ukrajinu je dobrá správa. Na východnom krídle NATO je však diera
Maďarský premiér sa očividne bude môcť aspoň do istej miery spoľahnúť aj na zahraničnú pomoc. Hoci sa Orbán rád sťažuje na Európsku úniu, že zasahuje do záležitostí vlády v Budapešti, šéf Fideszu určite nepohrdne podporou zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa portálu Defense One existoval návrh novej americkej Stratégie národnej bezpečnosti, ktorý spomínal Taliansko, Rakúsko, Poľsko a Maďarsko ako krajiny, s ktorými by USA mali viac spolupracovať s cieľom odtiahnuť ich od Európskej únie.
Biely dom existenciu takého dokumentu poprel. Aj v nedávno oficiálne zverejnenej verzii bezpečnostnej stratégie sa však EÚ spomína najmä kriticky a je zjavné, že keby sa únia rozpadla, súčasnej americkej vláde by to veľmi neprekážalo.Čítajte viac Nawrocki verzus Orbán? Ich vzťahy kalí Rusko a prístup k Trumpovi, ale...
Dobré vzťahy Trumpa a Orbána siahajú až do roku 2016. Vtedy bol maďarský premiér jedným z mála lídrov členských krajín únie, ktorí podporili prezidentskú kandidatúru celebritného republikánskeho miliardára.
Nedá sa vylúčiť, že Trump sa aj priamo zapojí do maďarskej predvolebnej kampane. Dokonca sa môže stať, že americký prezident navštívi Budapešť. Orbán sa už pred niekoľkými týždňami veľmi usiloval o to, aby do hlavného mesta Maďarska prišli na mierové rokovania o vojne na Ukrajine šéf Bieleho domu a ruský diktátor Vladimir Putin.
Kremeľ má určite záujem o to, aby Orbán pokračoval vo funkcii. Maďarsko sa už dlhodobo nezapája do európskej podpory Ukrajiny a sťažuje, prípadne až blokuje prijímanie rozhodnutí EÚ týkajúcich sa Kyjeva. Orbán nedávno opätovne navštívil Putina v Moskve. Po schôdzke v Kremli maďarský premiér vyhlásil, že sa mu podarilo zaistiť dodávky energií z Ruska, čím opäť ukázal, že ide proti spoločnej európskej politike.
Investuje Rusko do Maďarska?
Keďže sa Orbán v kampani vo veľkej miere spolieha na protiukrajinské nálady a presadzuje dobré vzťahy s Putinom, bude sa Moskva aktívne snažiť ovplyvniť voľby v prospech Fideszu?
„Samozrejme, ruské zasahovanie do demokratických volebných procesov v EÚ je veľmi dôležitá téma. Maďarské voľby však ovplyvnia aj iné strategické faktory. Napríklad to, či a aká mierová dohoda sa zrodí na Ukrajine a do akej miery bude Fidesz podporovať Trumpova vláda,“ reagoval pre Pravdu Daniel Hegedűs, odborník na strednú Európu z organizácie German Marshall Fund.
Expert hovorí, že ak sa Moskva rozhodne, že naozaj chce zmeniť výsledok volieb v prospech Orbána, bude do toho musieť výrazne investovať.Čítajte viac Smerom k Ficovi a Orbánovi? Babiš chce riadiť štát ako firmu, ale v Kremli s Putinom ho neuvidíte, tvrdí odborník
„Neverím, že klasický súbor nástrojov ruskej informačnej manipulácie – trollovia, boti a šírenie dezinformácií na sociálnych sieťach – môže mať skutočný vplyv. Samozrejme, existujú aj iné techniky. Napríklad nevieme, ktorá hackerská skupina je zodpovedná za únik osobných údajov z digitálnej aplikácie opozičnej strany Tisza. Rusi sa určite budú usilovať zasiahnuť do maďarských volieb, ale museli by urobiť oveľa viac ako doteraz, aby bol ich vplyv naozaj zásadný,“ myslí si Hegedűs. Orbán medzitým tvrdí, že nevie, čo sa stalo na Ukrajine. „Nie je jasné, kto napadol koho,“ vyhlásil pravicový populista po stretnutí Európskej rady (19. 12.), ktorá sa dohodla na poskytnutí spoločnej pôžičky Kyjevu vo výške 90 miliárd eur. Na tomto mechanizme sa však nebudú podieľať Maďarsko, Slovensko a Česko. Budapešť a Bratislava nepodporili ani závery summitu EÚ k Ukrajine.
„Orbán zjavne eskaluje svoju rétoriku a po prvý raz otvorene spochybnil, že vojnu začalo Rusko,“ komentoval slová maďarského premiéra na sociálnej sieti Bluesky investigatívny novinár Szabolcs Panyi.