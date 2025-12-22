Pravda Správy Svet Zlaté české ručičky v akcii. Nemecká armáda prechádza na českú pištoľ, zbrojovka hovorí o historickom míľniku

Zlaté české ručičky v akcii. Nemecká armáda prechádza na českú pištoľ, zbrojovka hovorí o historickom míľniku

Česká zbrojovka a.s. uspela v tendri na novú služobnú zbraň pre nemeckú armádu. Firma to označila za jeden z najvýznamnejších míľnikov vo svojej histórii.

22.12.2025 15:29
Vojak Bundeswehru Foto:
Vojak Bundeswehru
debata

„Úspech v tomto prezbrojovacom tendri predstavuje jeden z najvýznamnejších míľnikov v novodobej histórii Českej zbrojovky. Jasne potvrdzuje skvelú povesť, ktorú si naše zbrane získali pri nasadení v reálnych bojových podmienkach,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Českej zbrojovky Jan Zajíc.

Ukrajinci si v boji s Rusmi pochvaľujú 'boha vojny' z Nemecka
Video

Pištoľ P13 pre Bundeswehr vychádza z modelu SK P-10 C OR (Optics-Ready) s povrchovou úpravou v odtieni Flat Dark Earth (FDE). Ide o modernú služobnú pištoľ s priamobežným úderníkom navrhnutú pre profesionálnych užívateľov.

Podľa Českej zbrojovky je vysoko cenená pre svoju spoľahlivosť, odolnosť a intuitívnu manipuláciu. Vyniká aj ergonomickým prevedením, vysokou kapacitou zásobníka a precíznou konštrukciou, vďaka čomu patrí medzi preferované voľby ozbrojených zložiek v mnohých krajinách.

Česká zbrojovka uviedla, že túto zákazku získala na základe transparentného medzinárodného tendra, v ktorom uspela pred niekoľkými globálnymi konkurentmi. Na plnení zmluvy a zaistení komplexnej podpory pre Bundeswehr bude úzko spolupracovať so svojim autorizovaným partnerom v Nemeckou, spoločnosťou POL-TEC GmbH & Co..

Donald Trump Čítajte viac Českí zbrojári sa Trumpových ciel neboja. Hlad po zbraniach je po celom svete
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Nemecko #zbraň #zbrojovka #pištoľ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"