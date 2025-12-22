Francúzsko je bez schváleného rozpočtu, vláde hrozí shutdown

Francúzsko totiž stále nemá schválený rozpočet na budúci rok. Premiér Sébastien Lecornu vedie konzultácie s politickými stranami, aby rozhodol, ako bude vláda postupovať. Najpravdepodobnejšie je podľa médií predloženie návrhu na rozpočtové provizórium.
Šance na schválenie riadneho rozpočtu skrachovali, keď sa komisia poslancov a senátorov nedokázala v piatok zhodnúť na kompromisnom znení zákona. Rokovanie o návrhu štátneho rozpočtu komplikuje situácia v Národnom zhromaždení, kde vláda nemá väčšinu. V Senáte, ktorý tiež o rozpočtovom návrhu hlasuje, navyše prevažujú pravicové strany, ktoré odmietli niektoré ústupky vlády socialistom.
Keby Francúzsko nemalo 1. januára žiadny rozpočet, tak by sa vláda nemohla financovať. Stále však existuje niekoľko možností, ako tento scenár, ktorý francúzske médiá označujú za shutdown, odvrátiť. Najpravdepodobnejšie podľa tlače je, že Lecornu a jeho vláda predloží parlamentu špeciálny zákon, ktorý fakticky predĺži platnosť tohtoročného rozpočtu, čo je francúzska obdoba rozpočtového provizória.
Za menej pravdepodobnú možnosť potom tlač označuje predloženie nového návrhu na rozpočet a jeho rýchle schválenie za použitia článku 49.3 ústavy, keď poslanci o návrhu zákona nehlasujú. Môžu však vyvolať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. V prípade schválenia návrhu by sa Francúzsko ocitlo bez rozpočtu aj bez vlády. Neodskúšanou cestou je potom vydanie rozpočtu cez vládny výnos, na čo vládu oprávňuje fakt, že parlament zmeškal lehoty na schválenie rozpočtu.
Podobnú situáciu riešil pred rokom aj vtedajší premiér Michel Barnier, keď poslanci odmietli jeho návrh rozpočtu. Barnierova vláda predložila do parlamentu návrh na špeciálny zákon 11. decembra a poslanci a senátori ho veľkou väčšinou schválili o týždeň neskôr. Návrh mal len tri články, ktoré povoľovali vláde vyberať dane podľa existujúcej legislatívy a požičiavať si na finančných trhoch. Návrh začal platiť 21. decembra minulého roku, keď bol vydaný v oficiálnom vestníku.