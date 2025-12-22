Pravda Správy Svet Okamura: Už žiadne peniaze na pokračovanie vojny. Rezort obrany má pripraviť koniec českej muničnej pomoci Ukrajine

Ministerstvo obrany má podľa SPD predložiť podklady na ukončenie svojej úlohy v muničnej iniciatíve na pomoc Ukrajine v boji proti ruskej agresii. Po dnešnom takmer trojhodinovom rokovaní poslaneckého klubu SPD to novinárom povedal predseda hnutia a Snemovne Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podľa programového vyhlásenia vlády a že Česko žiadne peniaze z rozpočtu poskytovať na pokračovanie vojny na Ukrajine nebude.

22.12.2025 18:15
„Ministerstvo obrany pripraví pre rozhodovanie vlády ČR podklady na ukončenie úlohy ministerstva obrany v takzvanej muničnej iniciatíve,“ uviedol Okamura. Podklady podľa neho prerokuje koaličná rada a následne vláda.

Premiér a predseda ANO Andrej Babiš pred parlamentnými voľbami muničnú iniciatívu ostro kritizoval a sľuboval jej zrušenie. Dnes však uviedol, že v princípe je to dobrá vec, ide však o to, či sa zaobišla bez korupcie. Iniciatívu preto 7. januára prerokuje Bezpečnostná rada štátu.

Okamura tiež zdôraznil, že „peniaze z rozpočtu nebudú naďalej používané na nákup munície a zbraní pre Ukrajinu“. Ďalšia podpora Ukrajiny musí podľa neho viesť k čo najrýchlejšiemu ukončeniu konfliktu a nastoleniu mieru. Cestou k tomu je úspech rokovaní, ktoré prebiehajú s Ruskom na základe iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenal Okamura.

Šéf SPD sa oficiálne obmedzil iba na spoločné vyhlásenie, s ktorým bol podľa neho v súlade aj na brífinku prítomný minister obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ten vyvolal v piatok nespokojnosť prívržencov SPD vyhlásením na podporu Ukrajiny, muničnej iniciatívy či nákupu stíhacích lietadiel F-35.

Okamura k tomu uviedol, že vláda o ďalšom postupe vo veci lietadiel F-35 bude ešte len rokovať. „Pre SPD je tento nákup nevhodný a príliš drahý,“ zopakoval Okamura. Ministerstvo obrany podľa neho bude prípadne analyzovať a podporovať všetky možnosti a dopady takéhoto rozhodnutia vrátane variantu odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Predseda SPD na odchode novinárom tvrdil, že sa klub príliš nezaoberal kritikou Zôny od predsedu strany PRO a poslanca za SPD Henricha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si neželá počuť, že stojíme na strane Ukrajiny,“ uviedol cez víkend Rajchl. Rajchlov návrh, že by prípadne mohol Zůnu nahradiť na čele ministerstva obrany, podľa Okamuru nebol myslený vážne.

