Médiá v Poľsku bijú na poplach. Odchod z EÚ si želá každý štvrtý občan, ukázal prieskum

Väčšina respondentov naďalej vníma „polexit“ negatívne: 48,6 percenta je rozhodne proti tomu, aby Poľsko v najbližšom čase začalo proces vystúpenia z dvadsaťsedmičky, ďalších 17,1 percenta odpovedalo, že je skôr proti. Spolu to predstavuje 65,7 percenta odporcov polexitu. Opačný tábor tvorí 11,6 percenta rozhodných zástancov odchodu z EÚ a 13,1 percenta opýtaných, ktorí odpovedali, že sú skôr za odchod – celkovo teda 24,7 percenta.
„Ešte pred pár rokmi bol odchod Poľska z EÚ politickou sci-fi,“ povedal portálu šéf IBRiS Marcin Duma. „Stále ide o menšinu, ale menšinu natoľko početnú, že by reálne mohla zmeniť politickú scénu,“ vyhlásil o prívržencoch polexitu. Podľa experta EÚ prestala byť výlučnou záležitosťou politických elít. „Práve preto sú súčasné čísla niečím viac než len prieskumom. Sú signálom hlbokej spoločenskej zmeny, ktorá sa začína prejavovať,“ dodal.
Najväčšiu podporu odchodu z EÚ vyjadrujú prívrženci opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) – až 47 percent voličov PiS je za polexit, pričom 29 percent hovorí „rozhodné áno“ odchodu z únie. Len každý tretí volič PiS sa považuje za rozhodného odporcu odchodu z EÚ. Za PiS nasledujú prívrženci krajne pravicovej Konfederácie, z ktorých sa 41 percent vyslovilo za odchod z únie. Naopak, medzi voličmi vládnej Občianskej koalície a Ľavice sa podľa prieskumu nenachádza nikto, kto by takémuto kroku povedal „rozhodne áno“.
„Najsilnejšia deliaca línia vedie pozdĺž ideologickej osi. Medzi prívržencami ľavice je až 83 percent proti odchodu z EÚ, za odchod je 17 percent. Politický stred je tiež proeurópsky – asi 72 percent je proti odchodu, ale pätina nemá názor. A skutočná zmena nastala na pravici, kde až 46 percent podporuje odchod z EÚ. Práve tu prestal byť polexit politickou exotikou a stal sa súčasťou identity,“ upozornil Duma.Čítajte viac V Poľsku rastie krajná pravica. Koaliční partneri premiéra Tuska by podľa prieskumu vypadli z parlamentu
Najrazantnejší sú v tomto ohľade muži. Takmer každý piaty Poliak je tvrdým zástancom polexitu. Spolu s deviatimi percentami, ktoré hovoria „skôr áno“, podiel euroskeptikov medzi Poliakmi dosahuje 28 percent. Ženy sú oveľa opatrnejšie. Pre „tvrdý polexit“ sú sotva tri percentá, ale 18 percent si vybralo odpoveď „skôr áno“. Existuje teda pomerne veľká skupina umiernene euroskeptických Poľiek. Analýza údajov podľa veku vyvracia podľa Wirtualna Polska mýtus, že najstarší ľudia sú aj najviac euroskeptickí. V skutočnosti najväčší odstup voči únii majú ľudia v produktívnom veku, ktorí najviac pociťujú realitu trhu práce a životných nákladov, poznamenal portál.
„Polexit nie je vzburou najmladšej generácie. Tá úniu vníma skôr v pozadí, než aby bola predmetom sporu. Úplne inak vyzerá situácia medzi tridsiatnikmi a štyridsiatnikmi. Tam podpora odchodu dosahuje 36 až 38 percent. Je to generácia, ktorá si pamätá Poľsko pred vstupom do EÚ, ale zároveň najviac cíti tlak posledných rokov,“ uviedol Duma. Najmladší voliči sú naopak najsilnejšou baštou EÚ v Poľsku – až 61 percent opýtaných vo veku od 18 do 29 rokov je rozhodne proti odchodu Poľska z EÚ. Je to generácia, ktorá nezažila Poľsko mimo únie.
Hoci na vidieku je podpora odchodu z EÚ najväčšia (až 35 percent), silná skupina radikálnych odporcov únie žije aj v stredne veľkých mestách, ktoré sa však vyznačujú najostrejšou polarizáciou obyvateľov. Najväčšie mestá, hoci sú proeurópske, prekvapujú rekordným podielom nerozhodnutých. Z obyvateľov malých miest si prekvapivo nikto nevybral odpoveď „rozhodne áno“ pre odchod z EÚ, ale 19 percent mieni, že „skôr“ by Poľsko malo z únie vystúpiť. „Tam, kde sú výhody EÚ hmatateľné, je podpora vysoká, ale tam, kde sú viditeľné slabšie, tam rastie skepsa,“ poznamenal Duma.