Rusko odmietlo vianočné prímerie. Zelenskyj varuje pred masívnymi útokmi počas sviatkov

Rusko odmietlo americký návrh na vianočné prímerie a zjavne sa pripravuje podniknúť počas sviatkov rozsiahle útoky proti Ukrajine, varoval v pondelok 22. decembra ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za kľúčové podľa ukrajinských médií označil posilnenie protivzdušnej obrany.

Kosťantynivka, vojna na Ukrajine, ruské útoky Foto: ,
Na tejto fotografii zhotovenej v sobotu 20. decembra 2025, ktorú poskytla tlačová služba 24. mechanizovanej brigády Ukrajiny, sú ruiny mesta Kosťantynivka, miesta ťažkých bojov s ruskými okupantmi v Doneckej oblasti na Ukrajine.
„Je v ich povahe uskutočniť masívny útok na naše Vianoce. Uvedomujeme si, že v týchto dňoch môžu podniknúť rozsiahle útoky. Preto bola otázka číslo jeden na rokovaní vrchného velenia protivzdušná obrana, ochrana našich miest a obcí, najmä 23., 24. a 25. decembra,“ uviedol prezident.

Zároveň podľa portálu RBK-Ukrajina pripustil, že situáciu komplikuje nedostatok prostriedkov protivzdušnej obrany, hoci sa Kyjev snaží o jej posilnenie. Spoluobčanov vyzval, aby boli počas sviatkov maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, pretože „pre nepriateľa nie je nič sväté“. Kým v Rusku zostáva hlavným sviatkom vítanie Nového roka, Ukrajina v reakcii na ruskú inváziu schválila zákon, podľa ktorého predvlani po prvý raz oficiálne oslávila Vianoce 25. decembra. V Rusku sa Vianoce naďalej slávia 7. januára, ako káže pravoslávna tradícia.

Ukrajinci bránia Doneck. Drony ničia ruské pozície, rozmetali raketomet Uragan
Vojaci z ukrajinských špeciálnych jednotiek zasiahli dronmi v Doneckej oblasti ukrytý raketomet BM-27 Uragan a nepriateľské pozície. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Američania, ktorí sa teraz pokúšajú vyjednať koniec takmer štyri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine, si podľa Zelenského veľmi priali vianočné prímerie ako signál, že sa všetky strany snažia o diplomatické riešenie. Problém však podľa Zelenského spočíval v tom, že Rusi neprejavili žiadnu ochotu pristúpiť na kompromisy.

Ruský teror na Kvetnú nedeľu

UPOZORNENIE: Niektoré zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Ukrajinské mesto Sumy po ruskom raketovom...
Ukrajinské mesto Sumy po ruskom raketovom...
+14Obeť ruského raketového útoku na ukrajinské...

Americké mierové návrhy spĺňajú mnoho požiadaviek Kyjeva, uviedol Zelenskyj, no podľa agentúry AP naznačil, že ani jedna strana nezíska všetko, čo chce. „Celkovo to v tejto fáze vyzerá celkom solídne,“ povedal ukrajinský líder o nedávnych rozhovoroch s americkými vyjednávačmi, ktorí sa snažia priviesť znepriatelené krajiny ku kompromisom. „Na niektoré veci pravdepodobne nie sme pripravení a som si istý, že na niektoré nie sú pripravení ani Rusi,“ dodal Zelenskyj novinárom v Kyjeve.

Do návrhov bolo podľa Zelenského zahrnutých „takmer 90 percent“ ukrajinských požiadaviek. Americký tím však teraz rokuje s ruskými vyjednávačmi a Washington požiadal, aby neboli zverejnené žiadne podrobnosti, doplnil.

Odkaz priamo Putinovi: Ukrajinci vztýčili vlajku v srdci Pokrovska a ukázali brutalitu mestských bojov
UPOZORNENIE: Zábery nie sú vhodné pre slabšie povahy. Ukrajinské sily uskutočnili v Pokrovsku operáciu, pri ktorej vztýčili štátnu vlajku priamo v centre mesta. Informoval o tom 7. zbor výsadkovo-útočných vojsk, ktorý bráni mesto. Zároveň zverejnil aj videozáznam z akcie a každodennú realitu krvavých mestských bojov.&nbsp; Čítajte viac...&nbsp; / Zdroj: 7. ukrajinský výsadkový zbor

Zelenskyj tiež uviedol, že ho ukrajinskí velitelia uistili, že obranné línie pevne držia proti ruskému náporu. V posledných týždňoch ruská armáda výrazne zosilnila svoje útoky – a zodpovedajúcim spôsobom stúpli aj ruské straty, dodal. Na sociálnej sieti ubezpečil, že ukrajinskí vojaci naďalej bránia svoje pozície v mestách Pokrovsk a Myrnohrad na východe krajiny, znovu ovládli Kupjansk na severovýchode a stabilizovali situáciu v meste Huljajpole na juhovýchode Ukrajiny.

