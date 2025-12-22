Rusko odmietlo vianočné prímerie. Zelenskyj varuje pred masívnymi útokmi počas sviatkov

„Je v ich povahe uskutočniť masívny útok na naše Vianoce. Uvedomujeme si, že v týchto dňoch môžu podniknúť rozsiahle útoky. Preto bola otázka číslo jeden na rokovaní vrchného velenia protivzdušná obrana, ochrana našich miest a obcí, najmä 23., 24. a 25. decembra,“ uviedol prezident.
Zároveň podľa portálu RBK-Ukrajina pripustil, že situáciu komplikuje nedostatok prostriedkov protivzdušnej obrany, hoci sa Kyjev snaží o jej posilnenie. Spoluobčanov vyzval, aby boli počas sviatkov maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, pretože „pre nepriateľa nie je nič sväté“. Kým v Rusku zostáva hlavným sviatkom vítanie Nového roka, Ukrajina v reakcii na ruskú inváziu schválila zákon, podľa ktorého predvlani po prvý raz oficiálne oslávila Vianoce 25. decembra. V Rusku sa Vianoce naďalej slávia 7. januára, ako káže pravoslávna tradícia.
Američania, ktorí sa teraz pokúšajú vyjednať koniec takmer štyri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine, si podľa Zelenského veľmi priali vianočné prímerie ako signál, že sa všetky strany snažia o diplomatické riešenie. Problém však podľa Zelenského spočíval v tom, že Rusi neprejavili žiadnu ochotu pristúpiť na kompromisy.
Americké mierové návrhy spĺňajú mnoho požiadaviek Kyjeva, uviedol Zelenskyj, no podľa agentúry AP naznačil, že ani jedna strana nezíska všetko, čo chce. „Celkovo to v tejto fáze vyzerá celkom solídne,“ povedal ukrajinský líder o nedávnych rozhovoroch s americkými vyjednávačmi, ktorí sa snažia priviesť znepriatelené krajiny ku kompromisom. „Na niektoré veci pravdepodobne nie sme pripravení a som si istý, že na niektoré nie sú pripravení ani Rusi,“ dodal Zelenskyj novinárom v Kyjeve.
Do návrhov bolo podľa Zelenského zahrnutých „takmer 90 percent“ ukrajinských požiadaviek. Americký tím však teraz rokuje s ruskými vyjednávačmi a Washington požiadal, aby neboli zverejnené žiadne podrobnosti, doplnil.
Zelenskyj tiež uviedol, že ho ukrajinskí velitelia uistili, že obranné línie pevne držia proti ruskému náporu. V posledných týždňoch ruská armáda výrazne zosilnila svoje útoky – a zodpovedajúcim spôsobom stúpli aj ruské straty, dodal. Na sociálnej sieti ubezpečil, že ukrajinskí vojaci naďalej bránia svoje pozície v mestách Pokrovsk a Myrnohrad na východe krajiny, znovu ovládli Kupjansk na severovýchode a stabilizovali situáciu v meste Huljajpole na juhovýchode Ukrajiny.