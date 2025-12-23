Pravda Správy Svet V Texase sa zrútilo lietadlo mexického námorníctva, zahynulo niekoľko ľudí

Malé lietadlo mexického námorníctva, ktoré prepravovalo jednoročného pacienta spolu so siedmimi ďalšími ľuďmi, sa v pondelok zrútilo v americkom štáte Texas. Najmenej päť ľudí zahynulo, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na činiteľov.

Podľa mexického námorníctva boli na palube štyria príslušníci námorníctva a štyria civilisti. Lietadlom cestovali dvaja tiež členovia nadácie Michou and Mau Foundation, ktorá poskytuje pomoc mexickým deťom, ktoré utrpeli ťažké popáleniny.

Zdroj: Reuters

Luke Baker z americkej pobrežnej stráže podľa AP uviedol, že pri havárii zahynulo päť ľudí. Zvýšil tak pôvodnú bilanciu, ktorá predstavovala dvoch mŕtvych a dvoch nezvestných.

Príčina havárie, ktorá sa odohrala pri letovisku Galveston na pobreží Texasu, asi 80 kilometrov juhovýchodne od Houstonu, je predmetom vyšetrovania. Nie je jasné, či ju spôsobilo nepriaznivé počasie. V oblasti sa však v posledných dňoch vyskytovali hmly, uviedol Cameron Batiste z americkej meteorologickej služby.

