Bojové lode triedy "Trump". Podľa prezidenta USA budú najsilnejšie v histórii

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil plán na stavbu bojových lodí novej triedy. Podľa neho budú silnejšie ako akékoľvek iné vojnové lode doteraz vyrobené Spojenými štátmi. Kritizoval tiež zbrojárske podniky za podľa neho pomalú výrobu, informovala o tom agentúra Reuters.

23.12.2025 07:13
Donald Trump, bojové lode Foto: ,
Prezident Donald Trump odchádza po prejave vo svojom klube Mar-a-Lago v pondelok 22. decembra 2025 v Palm Beach na Floride.
debata (2)

„Budú najväčšími bojovými loďami v histórii našej krajiny, najväčšími bojovými loďami v histórii sveta, aké kedy boli postavené,“ povedal podľa agentúry AFP prezident novinárom vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride.

Plagáty na akcii podľa Reuters zobrazovali snímku vojnovej lode so slovami „trieda Trump“.

Trump tiež uviedol, že sa na budúci týždeň stretne s predstaviteľmi hlavných zbrojárskych firiem, aby riešil oneskorenie výroby a prekračovanie nákladov. Zamerať sa chce na možný vplyv odmeňovania vrcholového manažmentu, spätné odkúpenie akcií a vyplácanie dividend na oneskorenie produkcie.

"Začneme míňať peniaze na stavbu lietadiel a lodí a na veci, ktoré potrebujeme- nie o desať alebo 15 rokov. Potrebujeme ich teraz, "povedal Trump.

Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Trumpova administratíva plánuje vydať exekutívne nariadenie, ktoré by obmedzilo dividendy, spätné odkúpenie akcií a odmeňovanie vedúcich pracovníkov u armádnych dodávateľov, ktorých projekty sú predražené či oneskorené.

Trump tiež uviedol, že USA si možno ponechajú, či predajú ropu, ktorú v posledných týždňoch zabavili pri pobreží Venezuely. Dodal, že si tiež ponechajú lode, ktoré zabavili. Venezuelská ropa by podľa neho tiež mohla byť použitá na doplnenie strategických rezerv Spojených štátov.

