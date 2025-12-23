Bojové lode triedy "Trump". Podľa prezidenta USA budú najsilnejšie v histórii

„Budú najväčšími bojovými loďami v histórii našej krajiny, najväčšími bojovými loďami v histórii sveta, aké kedy boli postavené,“ povedal podľa agentúry AFP prezident novinárom vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride.
Plagáty na akcii podľa Reuters zobrazovali snímku vojnovej lode so slovami „trieda Trump“.
Trump tiež uviedol, že sa na budúci týždeň stretne s predstaviteľmi hlavných zbrojárskych firiem, aby riešil oneskorenie výroby a prekračovanie nákladov. Zamerať sa chce na možný vplyv odmeňovania vrcholového manažmentu, spätné odkúpenie akcií a vyplácanie dividend na oneskorenie produkcie.
"Začneme míňať peniaze na stavbu lietadiel a lodí a na veci, ktoré potrebujeme- nie o desať alebo 15 rokov. Potrebujeme ich teraz, "povedal Trump.
Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Trumpova administratíva plánuje vydať exekutívne nariadenie, ktoré by obmedzilo dividendy, spätné odkúpenie akcií a odmeňovanie vedúcich pracovníkov u armádnych dodávateľov, ktorých projekty sú predražené či oneskorené.
Trump tiež uviedol, že USA si možno ponechajú, či predajú ropu, ktorú v posledných týždňoch zabavili pri pobreží Venezuely. Dodal, že si tiež ponechajú lode, ktoré zabavili. Venezuelská ropa by podľa neho tiež mohla byť použitá na doplnenie strategických rezerv Spojených štátov.