ONLINE: Pistorius: Putin nie je pripravený ani len na prímerie, na NATO ale nezaútočí. Ruské útoky opäť ničili energetiku

8:00 Rusko v noci na utorok opäť útočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a spôsobilo tak núdzové výpadky elektriny v rade regiónov, vrátane Kyjeva a jeho okolia. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvôli ruským útokom na západnú Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventívnych dôvodov stíhacie lietadlá Poľsko.
„Boli vyslané stíhacie lietadlá a pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu boli uvedené do zvýšenej pohotovosti,“ uviedlo operačné velenie poľských ozbrojených síl na sociálnej sieti X. Tieto opatrenia označilo za preventívne, ich cieľom bolo zabezpečiť a chrániť poľský vzdušný priestor, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenými regiónmi.
Podľa ukrajinských médií vykonali ruské sily kombinovaný útok s využitím riadených striel a dronov, protivzdušná obrana bola nasadená tiež v Kyjevskej oblasti. Starosta Vitalij Kličko vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr varoval pred možným zosilnením ruských útokov počnúc dnešným dňom. Medzitým prezident očakáva tiež správu svojho vyjednávača Rustema Umerova a šéfa generálneho štábu Andrija Hnatova o výsledkoch rozhovorov so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnej mierovej dohode.
Taktiež ukrajinská armáda v noci opäť útočila dronmi na Rusko, ktoré jej krajinu vo februári 2022 napadlo. Podľa ranného hlásenia ruského ministerstva obrany protiletecká obrana od pondelkovej noci do dnešného rána zostrelila 29 ukrajinských dronov. Z toho 14 bezpilotných lietadiel zničila nad Rostovskou oblasťou, ďalšiu nad Stavropoľskou či Belgorodskou oblasťou a jeden nad polostrovom Krym, ktorý Rusko v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom anektovalo.
Gubernátor Stavropoľského kraja na juhu Ruska Vladimir Vladimirov v noci oznámil, že ukrajinské drony spôsobili požiar v priemyselnej zóne Buďonnovsku, zrejme bol zasiahnutý petrochemický závod. Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sljusar uviedol, že trosky dronov zničili niekoľko obytných budov, ale nikto nebol zranený.
7:50 Nemecký minister obrany Boris Pistorius neverí, že by chcel ruský prezident Vladimir Putin rozpútať veľkú vojnu so štátmi NATO. Uviedol to v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit. Reagoval takto na slová šéfa NATO Marka Rutteho, aby sa aliancia pripravila, že ľudia môžu zažiť takú vojnu, akú zažili naši prarodičia.
„Možno chcel veľmi plasticky opísať, čo sa môže stať. Ja v takýto scenár neverím. Podľa môjho odhadu Putinovi nejde o to, aby viedol plnohodnotnú svetovú vojnu proti NATO,“ uviedol. Podľa neho sa však snaží NATO zničiť a oslabiť zvnútra. Testuje reakciu aliancie na porušenia vzdušného priestoru, podrýva jej jednotu a snaží sa prinútiť Američanov k odchodu z Európy, domnieva sa Pistorius.
Jediný, kto by mohol okamžite ukončiť vojnu na Ukrajine, je Vladimir Putin, uviedol tiež Pistorius. "Napriek úsiliu Američanov, Európanov a Ukrajincov o sprostredkovanie prímeria neexistujú z Moskvy žiadne náznaky, že by Putin mal záujem ukončiť vojnu. Napriek tomu boli rokovania v Berlíne dôležité. Kancelár Merz dal jasne najavo, že Európania majú slovo v rokovaniach o budúcnosti Ukrajiny. Európski partneri koordinovali svoje postoje s postojmi USA a Ukrajiny v Berlíne. Aj to bolo dôležité. A bezúročná pôžička vo výške 90 miliárd eur dohodnutá na summite EÚ v Bruseli pomôže Ukrajine naplniť jej vojenské potreby na nasledujúce dva roky.
Pistorius sa obrátil na mladých ľudí v Nemecku: „Školákom hovorím, spomeň si na to, ako tu žiješ“. Chcel tým zdôrazniť, že dnešná generácia zažíva obdobie slobody a demokracie a bezpečia, ale nie je to samozrejmosť – mladí by mali byť ochotní prispieť k obrane, napr. prostredníctvom dobrovoľnej služby v Bundeswehri.