Ruský masívny úder sa rozpadol: stíhačky F-16 zastavili raketovú smršť, hlásia vzdušné sily

Informoval o tom náčelník komunikačného oddelenia velenia Vzdušných síl Ukrajiny Jurij Ihnat v priamom prenose telemaratónu Jedyni novyny (Jednotné správy). Uviedol, že napriek úspešnej obrane došlo k poškodeniu a zničeniu viacerých objektov. „Celkovo bolo zasiahnutých 21 lokalít,“ pričom škody vznikli aj v dôsledku pádu úlomkov rakiet a dronov.
Stovky útočných prostriedkov
Podľa Ihnata ruské sily počas útoku použili 673 prostriedkov leteckého útoku. Z tohto počtu išlo o 38 rakiet odpaľovaných zo vzduchu a zo zeme, konkrétne 35 riadených striel a 3 balistické rakety Kinžal Ch-47M2.
Rozsah operácie bol podľa neho mimoriadne široký. „Nepriateľ vypustil veľký počet prostriedkov leteckého útoku. Geografia tejto operácie bola rozsiahla – až po Ľvovskú oblasť. Zasiahnutá bola aj Odesa. Bojová činnosť prebiehala v Chmeľnyckej, Ternopiľskej a Žytomyrskej oblasti,“ uviedol Ihnat.
Vysoká úspešnosť obrany
Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podľa oficiálnych údajov podarilo zostreliť alebo zneškodniť 635 z 673 útočných prostriedkov. „To je číslo, ktoré sa dosahuje obrovskou prácou všetkých zložiek bezpečnosti a obrany, všetkých, ktorí pracujú proti vzdušným cieľom – dronom Šáhid, Geran, Italmas a riadeným strelám,“ zdôraznil Ihnat.
Z celkového počtu 35 riadených striel bolo zostrelených 34. Podľa Ihnata patrí „hlavná zásluha práve pilotom taktického letectva, našim letcom, najmä F-16“. Dodal, že veliteľ Vzdušných síl oceňuje nielen ich prácu, ale aj „prácu všetkých zložiek Obranných síl, ktoré sa podieľali na zostrelení ostatných vzdušných cieľov“.
Ihnat zároveň poukázal na význam podpory zo zahraničia. „Bezpochyby – ide o podporu partnerov. Bez dodávok rakiet, o ktorých hovoríme prakticky v každom našom videu, a o ktorých hovoria piloti a technici – že sme pripravení brániť sa, sme pripravení bojovať, ale musíme mať čím zasahovať nepriateľské rakety,“ uviedol. Medzinárodným partnerom poďakoval, no zároveň dodal, že Ukrajina „chce viac“.
Obete nočného útoku
Ako informovala agentúra UNIAN, počas nočného útoku ruské sily vypálili aj tri balistické rakety Kinžal, pričom ani jedna z nich nedosiahla cieľ a miesta ich dopadu sa ešte upresňujú.
Útok si však vyžiadal aj civilné obete. V Kyjeve zahynula žena po zásahu ruského dronu, jednu obeť hlásia aj v Chmeľnyckej oblasti. V Žytomyrskej oblasti zahynulo štvorročné dieťa po tom, čo ruský dron zasiahol obytný dom.
Agentúra AP zverejnila výber fotografií, ktoré jej reportéri tento rok zachytili na Ukrajine, brániacej sa už štvrtý rok rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.