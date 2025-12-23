Polícia zadržala aktivistku Gretu Thunbergovú na propalestínskej demonštrácii v Londýne

Podľa aktivistickej skupiny Defend Our Juries držala Thunbergová transparent s nápisom: „Podporujem väzňov z Palestine Action. Som proti genocíde.“ Demonštrácia sa konala pred sídlom poisťovacej spoločnosti Aspen Insurance, ktorá podľa organizátorov poskytuje služby britskej pobočke izraelskej obrannej firmy Elbit Systems.
Palestine Action bola zaradená na britský zoznam teroristických skupín po vandalizme spáchanom jej aktivistami, z ktorých niektorí sú vo väzbe a začali hladovku. Podpora organizácie je podľa agentúry AFP trestaná až šiestimi mesiacmi väzenia.Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi
Rozhodnutie Británie zakázať Palestine Action označilo viacero ľudskoprávnych skupín za neprimerané s tým, že obmedzuje slobodu prejavu pokojných protestujúcich. Vláda naopak obviňuje Palestine Action zo škôd vo výške miliónov libier a zároveň uvádza, že zákaz skupiny neznamená zákaz iných propalestínskych protestov.