Pravda Správy Svet Polícia zadržala aktivistku Gretu Thunbergovú na propalestínskej demonštrácii v Londýne

Polícia zadržala aktivistku Gretu Thunbergovú na propalestínskej demonštrácii v Londýne

Britská polícia dnes na propalestínskej demonštrácii v Londýne zadržala švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú pre podporu zakázanej organizácie, píše agentúra Reuters. Podľa polície držala transparent podporujúci propalestínsku organizáciu Palestine Action, ktorú britská vláda v júli zakázala na základe protiteroristických zákonov.

23.12.2025 14:03
debata
Izraelský vojak a zadržaná Greta Thunbergová
Video
Izraelská armáda zasiahla proti flotile, ktorá napriek blokáde smerovala s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy. Príslušník izraelských síl odvádza z lode švédsku aktivistku a účastníčku flotily Gretu Thunbergovú. / Zdroj: X/IsraelMFA

Podľa aktivistickej skupiny Defend Our Juries držala Thunbergová transparent s nápisom: „Podporujem väzňov z Palestine Action. Som proti genocíde.“ Demonštrácia sa konala pred sídlom poisťovacej spoločnosti Aspen Insurance, ktorá podľa organizátorov poskytuje služby britskej pobočke izraelskej obrannej firmy Elbit Systems.

Palestine Action bola zaradená na britský zoznam teroristických skupín po vandalizme spáchanom jej aktivistami, z ktorých niektorí sú vo väzbe a začali hladovku. Podpora organizácie je podľa agentúry AFP trestaná až šiestimi mesiacmi väzenia.

Spain Gaza Flotilla Čítajte viac Izrael vidí Gretu Thunbergovú medzi darebákmi. Tvrdí, že v pozadí lodí, ktoré sa plavia ku Gaze, sú aj teroristi

Rozhodnutie Británie zakázať Palestine Action označilo viacero ľudskoprávnych skupín za neprimerané s tým, že obmedzuje slobodu prejavu pokojných protestujúcich. Vláda naopak obviňuje Palestine Action zo škôd vo výške miliónov libier a zároveň uvádza, že zákaz skupiny neznamená zákaz iných propalestínskych protestov.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Veľká Británia #Palestína #Greta Thunbergová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"