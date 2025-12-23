Varovanie z Černobyľa: jediný zásah môže ohroziť ochranný kryt reaktora. Sarkofág nie je stavaný na vojnu

„Ak raketa typu Iskander alebo dron zasiahne priamo, alebo dokonca iba dopadne v blízkosti, spôsobí to malé zemetrasenie. Nikto nemôže zaručiť, že to kryt prežije. To je hlavná hrozba,“ povedal Tarakanov v rozhovore pre agentúru AFP.
Iskander je ruský balistický raketový systém krátkeho doletu, ktorý môže niesť rôzne typy konvenčných hlavíc vrátane hlavíc určených na ničenie bunkrov.
Pôvodný kryt nad reaktorom bol narýchlo postavený krátko po havárii v jadrovej elektrárni v roku 1986. Neskôr nad ním postavili novú oblúkovitú oceľovú konštrukciu, ktorá starý sarkofág úplne zakryla.
Podľa AFP vo februári ruský dron vážne poškodil strechu tejto novej konštrukcie a spôsobil rozsiahly požiar. Tarakanov doplnil, že kryt v dôsledku toho prišiel o niekoľko svojich hlavných funkcií, pričom ich obnova si vyžiada najmenej tri až štyri roky.
Aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom decembra potvrdila, že kryt „stratil svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržiavať radiáciu“. Inšpekčná misia MAAE však zároveň konštatovala, že nedošlo k trvalému poškodeniu nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov.
Tarakanov pre AFP uviedol, že úroveň radiácie v areáli elektrárne zostala „stabilná a v rámci normálnych limitov“.
Diera spôsobená zásahom dronu bola prekrytá ochrannou clonou, pričom ešte treba utesniť približne 300 menších otvorov, ktoré vznikli pri zásahu hasičov počas likvidácie požiaru.
Ruská armáda obsadila areál černobyľskej elektrárne na začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022, po niekoľkých týždňoch sa z neho stiahla.
Ochranný štít v Černobyli je masívna oblúkovitá oceľová konštrukcia, ktorá zakrýva zničený reaktor číslo štyri a má zabrániť úniku radiácie. Ide o najväčšiu pohyblivú pozemnú stavbu na svete. Jej výstavba sa začala v roku 2010 a dokončená bola o deväť rokov neskôr. Projekt počítal so životnosťou 100 rokov.Čítajte viac Modré psy v Černobyle? Expert odhalil, prečo sú zvieratá v kontaminovanej zóne zafarbené