Izraelskí osadníci zaútočili na palestínsky dom, kde ohrozili deti a zabili ovce

Izraelskí osadníci násilne vnikli do domu, kde rozbili dvere a okno. Pri vlámaní zabili tri ovce a ďalšie štyri zranili. Uviedol to podľa AP Amír Daúd, ktorý vedie Komisiu pre odpor proti múru a osadám (CWRC), dokumentujúcu podobné útoky na palestínskych okupovaných územiach.
Izraelská polícia informovala, že zatkla päť osadníkov pre podozrenie z neoprávneného vstupu na palestínsku pôdu, poškodenia majetku a použitia pepřového spreja, nie slzného plynu, o ktorom hovorí CWRC. Polícia uviedla, že prípad vyšetruje.Čítajte viac Izrael porušil mierovú dohodu s Hizballáhom viac ako 10 000-krát, uvádza správa
Záznam z bezpečnostných kamier útoku, zdieľaný CWRC, ukazuje päť maskovaných osadníkov v tmavom oblečení, niektorí mali obušky. Na zázname je vidieť, ako sa približujú k domu a zjavne sa snažia dostať dovnútra. Počuť zvuky búchania a hlasy zvierat. Ďalšie video z vnútra ukazuje maskovaných útočníkov, ktorí zrejme bijú ovce v maštali.
Podľa Daúda išlo o druhý útok osadníkov na tú istú rodinu za necelé dva mesiace. Označil to za „súčasť systematického násilia osadníkov zameraného na palestínskych civilistov, ich majetok a zdroje obživy“. Podľa neho sa toto násilie pácha beztrestne pod záštitou izraelskej okupácie, píše AP. Násilie židovských osadníkov voči Palestínčanom výrazne vzrástlo. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v novembri uviedol, že v októbri sa na Západnom brehu odohralo najmenej 264 útokov osadníkov na Palestínčanov. To je najviac za mesiac od roku 2006, keď OSN začala tieto incidenty monitorovať.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, kde od 10. októbra platí krehké, ale opakovane narušované prímerie, zabili izraelskí osadníci či vojaci na Západnom brehu viac ako 1 000 Palestínčanov, uvádza správa organizácie Human Rights Watch (HRW). Izrael podľa nej tiež častejšie zadržiava palestínskych obyvateľov bez súdu, búra ich domy a rozširuje výstavbu nových osád, čo je z hľadiska medzinárodného práva nelegálne. Izrael tieto obvinenia odmieta s tým, že Západný breh je sporné, nie okupované územie.