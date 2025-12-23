‚Európski mierotvorcovia‘ prekvapili, poznamenal Medvedev v relácii Max. „Pistorius povedal, že neverí vo vojnu medzi NATO a Ruskom, a Stubb pripustil, že naša krajina nemá záujem útočiť na krajiny aliancie,“ cituje TASS Medvedeva. „Čo sa stalo?“ spýtal sa podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. „Ide o vytriezvenie, alebo sa naopak začali vianočné sviatky?“
Nemecký minister obrany Boris Pistorius neverí, že by chcel ruský prezident Vladimir Putin rozpútať veľkú vojnu so štátmi NATO. Uviedol to v rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit. Reagoval takto na slová šéfa NATO Marka Rutteho, aby sa aliancia pripravila, že ľudia môžu zažiť takú vojnu, akú zažili naši prarodičia.
„Možno chcel veľmi plasticky opísať, čo sa môže stať. Ja v takýto scenár neverím. Podľa môjho odhadu Putinovi nejde o to, aby viedol plnohodnotnú svetovú vojnu proti NATO,“ uviedol. Podľa neho sa však snaží NATO zničiť a oslabiť zvnútra. Testuje reakciu aliancie na porušenia vzdušného priestoru, podrýva jej jednotu a snaží sa prinútiť Američanov k odchodu z Európy, domnieva sa Pistorius.
Jediný, kto by mohol okamžite ukončiť vojnu na Ukrajine, je Vladimir Putin, uviedol tiež Pistorius. "Napriek úsiliu Američanov, Európanov a Ukrajincov o sprostredkovanie prímeria neexistujú z Moskvy žiadne náznaky, že by Putin mal záujem ukončiť vojnu. Napriek tomu boli rokovania v Berlíne dôležité. Kancelár Merz dal jasne najavo, že Európania majú slovo v rokovaniach o budúcnosti Ukrajiny. Európski partneri koordinovali svoje postoje s postojmi USA a Ukrajiny v Berlíne. Aj to bolo dôležité. A bezúročná pôžička vo výške 90 miliárd eur dohodnutá na summite EÚ v Bruseli pomôže Ukrajine naplniť jej vojenské potreby na nasledujúce dva roky.
Pistorius sa obrátil na mladých ľudí v Nemecku: „Školákom hovorím, spomeň si na to, ako tu žiješ“. Chcel tým zdôrazniť, že dnešná generácia zažíva obdobie slobody a demokracie a bezpečia, ale nie je to samozrejmosť – mladí by mali byť ochotní prispieť k obrane, napr. prostredníctvom dobrovoľnej služby v Bundeswehri.
