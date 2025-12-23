USA uvalili sankcie na päticu Európanov, vinia ich z cenzúry. Je tam bývalý eurokomisár a štyria šéfovia mimovládok

„Ministerstvo zahraničných vecí podniká rozhodné kroky voči piatim jednotlivcom, ktorí stáli na čele organizovaných snáh donucovať americké platformy voči cenzúre, demonetizácii a potláčaniu amerických názorov, s ktorými nesúhlasí,“ uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Päticu, ktorú nemenuje, označuje za „radikálnych aktivistov“ a tvrdí, že ich vstup, pobyt alebo činnosť na území Spojených štátov môžu mať potenciálne závažné nepriaznivé dôsledky pre zahraničnú politiku krajiny. Americké ministerstvo zahraničia je podľa Rubia pripravené zoznam rozšíriť, ak ďalší zahraniční činitelia nezmenia kurz.
Agentúra DPA píše, že jej americké ministerstvo zatiaľ neoznámilo podrobnosti o tom, koho sa sankcie týkajú. AFP ale spomína Bretona, ktorý bol eurokomisárom pre vnútorný trh v rokoch 2019 až 2024, a tiež štyroch zástupcov neziskových organizácií bojujúcich proti dezinformáciám a nenávistným prejavom na internete. Konkrétne ide o Josephine Ballonovú a Annu-Lenu von Hodenbergovú z neziskovej organizácie HateAid, ktorá bojuje proti nenávisti na webe, a ďalej o Imrana Ahmeda a Clare Melfordovú z podobne zameraných organizácií.
Americká administratíva, ktorej predstavitelia tento rok kvôli obsahu vyhrážali odobratím licencie niektorým televíziám v USA, údajnú cenzúru v Európe opakovane kritizuje. V posledných týždňoch sa tak stalo aj v súvislosti s pokutou 120 miliónov eur zo strany Európskej komisie pre platformu X kvôli nedostatočnej transparentnosti. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa v reakcii na to Európskej únii pohrozila odvetnými opatreniami v prípade, že bude ďalej obmedzovať amerických poskytovateľov služieb.