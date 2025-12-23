V Turecku po páde lietadla zahynul líbyjský generál

Na palube lietadla, ktoré sa zrútilo po menej ako 40 minútach po štarte z Ankary, boli okrem generála ďalší štyria cestujúci: náčelník štábu pozemných síl, predstaviteľ obranného priemyslu, poradca generála Haddáda a fotograf, napísala agentúra AFP.
Premiér medzinárodne uznávanej vlády v Tripolise Dbaíbá uviedol, že dostal informácie o úmrtí náčelníka generálneho štábu armády pri tragickej nehode, ktorá sa stala pri jeho návrate z oficiálnej cesty do Ankary. Úmrtie premiér označil za veľkú stratu.
Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v utorok okolo 21.00 h SEČ na sociálnej sieti X informoval, že žandári našli vrak lietadla v oblasti Haymana, kde riadenie letovej prevádzky stratilo s lietadlom kontakt. Na palube stroja typu Falcon 50 bolo podľa ministra celkovo päť cestujúcich vrátane líbyjského generála. Lietadlo sa odmlčalo zhruba 40 minút po štarte. Lietadlo predtým žiadal o núdzové pristátie v oblasti Haymana neďaleko tureckého hlavného mesta.
Podľa ministra lietadlo odštartovalo z Ankary o 20.10 h miestneho času (18.10 h SEČ) a cieľom letu bol Tripolis. Médiá uviedli, že stroj sa vracal do Ankary po tom, ako po vzlete nahlásil problémy. Vrak lietadla sa podľa tureckého ministra vnútra našiel približne 50 kilometrov juhovýchodne od Ankary.
Lietadlo s náčelníkom líbyjského generálneho štábu, štyrmi členmi jeho sprievodu a tromi členmi posádky nahlásilo o 20:33 riadenie letovej prevádzky núdzovú situáciu v dôsledku elektrickej poruchy a požiadalo o núdzové pristátie, uviedol riaditeľ komunikácie tureckej prezidentskej kancelárie Burhanettin Duran na sociálnej sieti X. Riadenie letovej prevádzky podľa neho presmerovalo lietadlo späť na letisko, ktoré prijalo potrebné opatrenia. Lietadlo, ktoré začalo zostup na núdzové pristátie, ale zmizlo z obrazoviek radarov o 20.36 h a odvtedy s ním nebol naviazaný kontakt, dodal.
Turecká prokuratúra podľa ministra spravodlivosti začala vyšetrovanie.
Televízne zábery ukázali, ako záchranné tímy v temnej noci pracujú s pochodňami na identifikácii trosiek lietadla, napísala agentúra AFP.
Medzinárodné letisko v Ankare, ktoré bolo v podvečer uzavreté pre leteckú prevádzku, bolo znovu otvorené a funguje normálne, informovala súkromná stanica NTV.
Denník Hurriyet napísal, že líbyjský generál v utorok rokoval v Ankare s tureckým ministrom obrany Yaşarom Gülerom a ďalšími tureckými armádnymi predstaviteľmi. Turecký parlament v utorok schválil návrh, ktorý povoľuje tureckým vojakom pôsobiť v Líbyi ďalšie dva roky. Ankara podporuje vládu národnej jednoty v Tripolise, ktorú uznáva medzinárodné spoločenstvo. Táto vláda však kontroluje len časť krajiny, východ Líbye má pod kontrolou vláda národnej stability premiéra Usámu Hamáda.