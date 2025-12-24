ONLINE: Vance: Rusi Donbas chcú, Ukrajinci to vnímajú ako bezpečnostný problém. Súkromne však priznávajú, že ho zrejme stratia

5:50 Prielom v rokovaní o mieri na Ukrajine je podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea v tom, že sú na stole všetky skutočné problémy. Povedal to v rozhovore pre portál UnHerd.
„Spočiatku existuje taká hra na zahmlievanie, na schovávanie sa za falošné problémy, na to, aby ste v skutočnosti neodhalili svoje karty. To vidíte u každého v náročných rokovaniach. Z toho, čo sme videli u Ukrajincov a Rusov v posledných týždňoch, vychádza reálny pocit, čo sa vyrokovať nedá a čo je dobre vyrokovateľné. Myslím si, že Rusi naozaj chcú teritoriálnu kontrolu nad Donbasom. Ukrajinci to pochopiteľne vidia ako veľký bezpečnostný problém, hoci súkromne uznávajú, že nakoniec Donbas pravdepodobne stratia – ale viete, môže to trvať 12 mesiacov, môže to trvať dlhšie,“ uviedol. Teritoriálne ústupky sú významnou prekážkou vo vyjednávaniach, dodal.
Ako ďalšie problémy, hoci o trošku menej významné, označil napríklad otázku kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou či otázky ďalšieho spolužitia. „Čo sa nakoniec stane s etnickými Rusmi, ktorí sú stále na Ukrajine? Čo sa stane s etnickými Ukrajincami, ktorí sú stále v Rusku? Ukrajincami, ktorí sú momentálne na ruskom okupovanom území, ale chcú žiť na Ukrajine? Ako to uľahčiť?“ uviedol Vance.
Je tam aj otázka rekonštrukcie Ukrajiny, na čo sa „pochopiteľne“ viac sústreďujú Ukrajinci než Rusi, uviedol, ale povedal, že všetci v posledných mesiacoch rokujú v dobrej viere. To, čo sa mediálne prezentuje, úniky informácií, považuje za snahu každej strany predstaviť verejnosti svoj pohľad a získať na tom body, ale berie to ako súčasť vyjednávania.
„Budeme sa snažiť túto vec vyriešiť. Budeme pokračovať vo vyjednávaní. Myslím, že sme dosiahli pokrok, ale teraz by som s istotou nevedel povedať, že dospejeme k mierovému riešeniu. Je dobrá šanca, že áno, ale je aj dobrá šanca, že nie,“ uviedol Vance v rozhovore pre UnHerd.