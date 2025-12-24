Pravda Správy Svet Ďalšie výbuchy v Moskve. Na mieste, kde bol zabitý generál

V Moskve znovu zazneli výbuchy na ulici, na ktorej pred dvoma dňami pri explózii nálože nastraženej v aute zahynul ruský generál. Informovali o tom v stredu v noci ruské médiá.

24.12.2025 06:57
Rusko Sarvarov úmrtie generál armáda bomba auto... Foto: ,
Pohľad na miesto, kde ruský generálporučík Fanil Sarvarov zahynul ráno pri výbuchu nastraženej bomby v jeho aute pred obytnou budovou v Moskve v pondelok 22. decembra 2025.
Terčom útoku sa tentoraz stala dvojica dopravných policajtov, ktorí utrpeli zranenia po tom, čo im neznámi útočníci vhodili do výbušniny do auta, tvrdia spravodajské kanály pôsobiace na sociálnej sieti Telegram. Úrady neskôr potvrdili, že začali vyšetrovanie.

„Incident sa odohral blízko policajnej stanice. Očití svedkovia vypovedali, že počuli minimálne dva hlasné výbuchy a potom uvideli dym a plamene,“ napísal server Gazeta.ru. Televízia RT dokonca hovorí, že dvaja policajti zomreli. Pripomenul, že 22. decembra na rovnakej ulici na juhu Moskvy vybuchlo auto a o život prišiel generál Fanil Sarvarov, ktorý na ruskom generálnom štábe viedol oddelenie operačného výcviku ruských ozbrojených síl.

Výbuch rozmetal v Moskve ruského generála zodpovedného za armádny výcvik
Video
Pri výbuchu bomby nastraženej v aute na juhu Moskvy v pondelok 22. decembra 2025 zomrel generálporučík Fanil Sarvarov. / Zdroj: X/Anton Heraščenko

Vyšetrovatelia a kriminalisti zisťujú okolnosti incidentu na juhu Moskvy, pri ktorom boli zranení dvaja pracovníci dopravnej polície, informoval neskôr Vyšetrovací výbor, ktorý v Rusku zohráva úlohu federálnej kriminálnej ústredne.

