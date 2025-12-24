Terčom útoku sa tentoraz stala dvojica dopravných policajtov, ktorí utrpeli zranenia po tom, čo im neznámi útočníci vhodili do výbušniny do auta, tvrdia spravodajské kanály pôsobiace na sociálnej sieti Telegram. Úrady neskôr potvrdili, že začali vyšetrovanie.
„Incident sa odohral blízko policajnej stanice. Očití svedkovia vypovedali, že počuli minimálne dva hlasné výbuchy a potom uvideli dym a plamene,“ napísal server Gazeta.ru. Televízia RT dokonca hovorí, že dvaja policajti zomreli. Pripomenul, že 22. decembra na rovnakej ulici na juhu Moskvy vybuchlo auto a o život prišiel generál Fanil Sarvarov, ktorý na ruskom generálnom štábe viedol oddelenie operačného výcviku ruských ozbrojených síl.
Vyšetrovatelia a kriminalisti zisťujú okolnosti incidentu na juhu Moskvy, pri ktorom boli zranení dvaja pracovníci dopravnej polície, informoval neskôr Vyšetrovací výbor, ktorý v Rusku zohráva úlohu federálnej kriminálnej ústredne.