Zelenskyj: Nový plán nám nezakazuje vstup do NATO, konflikt by sa mal zmraziť na súčasnej frontovej línii

Najnovšia verzia amerického plánu na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine počíta so zmrazením frontu na súčasných líniách a začatím rokovaní o vytvorení demilitarizovaných zón. Na dlhodobom konsenzu ohľadom územných otázok sa však ukrajinskí a americkí vyjednávači na víkendových rokovaniach nedokázali dohodnúť. Vo vyjadrení pre novinárov to v stredu podľa agentúry AFP uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že je pripravený o citlivých otázkach rokovať so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.
Nová verzia amerického plánu podľa Zelenského už nevyžaduje, aby Ukrajina formálne upustila od vstupu do Severoatlantickej aliancie. To je však jedna z dlhodobých a základných požiadaviek Moskvy. Jej odpoveď na aktuálnu podobu mierového plánu, ktorý je predmetom intenzívnych rokovaní už zhruba mesiac, Kyjev očakáva ešte v stredu, dodal Zelenskyj.