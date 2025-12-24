Pravda Správy Svet Zelenskyj: Nový plán nám nezakazuje vstup do NATO, konflikt by sa mal zmraziť na súčasnej frontovej línii

Zelenskyj: Nový plán nám nezakazuje vstup do NATO, konflikt by sa mal zmraziť na súčasnej frontovej línii

Zelenskyj čaká, ako na nový americký plán zareaguje Moskva a územné otázky chce riešiť priamo s Trumpom.

24.12.2025 10:13
Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Volodymyr Zelenskyj
debata

Najnovšia verzia amerického plánu na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine počíta so zmrazením frontu na súčasných líniách a začatím rokovaní o vytvorení demilitarizovaných zón. Na dlhodobom konsenzu ohľadom územných otázok sa však ukrajinskí a americkí vyjednávači na víkendových rokovaniach nedokázali dohodnúť. Vo vyjadrení pre novinárov to v stredu podľa agentúry AFP uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že je pripravený o citlivých otázkach rokovať so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom.

Nová verzia amerického plánu podľa Zelenského už nevyžaduje, aby Ukrajina formálne upustila od vstupu do Severoatlantickej aliancie. To je však jedna z dlhodobých a základných požiadaviek Moskvy. Jej odpoveď na aktuálnu podobu mierového plánu, ktorý je predmetom intenzívnych rokovaní už zhruba mesiac, Kyjev očakáva ešte v stredu, dodal Zelenskyj.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"