Zaplietol sa Vémola s mafiou? Podľa portálu idnes veľa ľudí z podsvetia prehovorilo, po Karlosovi pôjdu aj pre ďalších

Česká Národná protidrogová centrála ich zadržala, obvinila a v prípade dokázania viny im hrozia najprísnejšie tresty, ktoré sa spájajú s drogovým biznisom, ak sa prevádzkuje v podobe organizovanej skupiny a vo viacerých štátoch. Trestná sadzba je tu od 10 do 18 rokov nepodmienečne.Čítajte viac Polícia zasahovala v dome českej MMA legendy, ide o drogy. Vémolovi a ďalším hrozí trest 10 až 18 rokov
Beck na seba v minulosti niekoľkokrát kontroverzne upozornil, píše idnes. Spolupracoval s insolvenčnými právnikmi v bojoch o majetok iných ľudí aj v kauzách krachu firiem. Sám bol potom odsúdený za podvod a vydieranie.
Na druhej strane Vémola má zásluhy za rozmach popularity MMA v Česku. „Ľudia ho buď milujú, alebo nenávidia. Ale nikomu nie je ľahostajný,“ tvrdilo sa o ňom podľa idnes. Stal sa ikonou detí, ktoré nosili tričká s jeho logom a priali si byť raz tak silné ako on, dodal portál.
So stúpajúcou slávou ale sa čoraz častejšie hovorilo o jeho škvrnách z minulosti. „So svojím divokým štýlom života navyše živil bulvárne listy novými a stále bizarnejšími historkami. Týka sa to uniknutých erotických videí týkajúcich sa iných ľudí, nevhodných slov o ľuďoch s odlišnou orientáciou, nedodržiavania predpisov na ceste a jeho vlastných vzťahových záležitostí. Vémola sa ale do problémov so zákonom nedostáva prvýkrát. On sám tvrdí, že v Anglicku skončil na niekoľko mesiacov vo väzení kvôli nezrovnalostiam v daniach, britské médiá však od súdu celkom detailne popísali, že bol za drogovým biznisom. Konkrétne za tromi pestovateľmi marihuany, k čomu sa Vémola a jeho kumpáni nakoniec aj podľa tamojšieho spravodajstva priznali,“ uviedol portál idnes.
Zažil už aj raziu pred Vianocami, v roku 2022 polícia zisťovala, ako sa dostal k dvom mlá%datám bieleho tigra. Nakoniec vyviazol s pokutou.
Polícia má po zadržaní 48 hodín na to, aby buď podala návrh na väzbu alebo Vémolu prepustila. V prípade návrhu na väzbu musí do 24 hodín o nej rozhodnúť sudca.